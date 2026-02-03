Рейтинг@Mail.ru
Костюков останется главой делегации на переговорах в Абу-Даби - РИА Новости, 03.02.2026
12:42 03.02.2026 (обновлено: 13:46 03.02.2026)
Костюков останется главой делегации на переговорах в Абу-Даби
Костюков останется главой делегации на переговорах в Абу-Даби - РИА Новости, 03.02.2026
Костюков останется главой делегации на переговорах в Абу-Даби
Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков останется главой делегации РФ на предстоящих переговорах рабочей группы в Абу-Даби РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:42:00+03:00
2026-02-03T13:46:00+03:00
россия
абу-даби
украина
игорь костюков (генштаб)
дмитрий песков
рустем умеров
мирный план сша по украине
https://ria.ru/20260203/peregovory-2070760958.html
россия
абу-даби
украина
Костюков останется главой делегации на переговорах в Абу-Даби

Песков: Костюков останется главой делегации на переговорах в ОАЭ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков останется главой делегации РФ на предстоящих переговорах рабочей группы в Абу-Даби по вопросам безопасности в трехстороннем формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в понедельник Песков заявил, что следующий раунд переговоров представителей РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.
"Её (делегацию - ред.) будет возглавлять Костюков", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о составе делегации рабочих групп, которые начнутся в среду и продолжатся до четверга.
Двадцать третьего января в Абу-Даби прошел первый день консультаций по безопасности представителей России, США и Украины. 24 января состоялась вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Сотрудники правоохранительных органов Украины обеспечивают правопорядок у входа в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"На это уйдет минимум полвека". Киев задумал новые "переговоры"
Вчера, 08:00
 
