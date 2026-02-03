https://ria.ru/20260203/peskov-2071910701.html
Костюков останется главой делегации на переговорах в Абу-Даби
Костюков останется главой делегации на переговорах в Абу-Даби - РИА Новости, 03.02.2026
Костюков останется главой делегации на переговорах в Абу-Даби
Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков останется главой делегации РФ на предстоящих переговорах рабочей группы в Абу-Даби РИА Новости, 03.02.2026
Костюков останется главой делегации на переговорах в Абу-Даби
Песков: Костюков останется главой делегации на переговорах в ОАЭ