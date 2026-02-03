"Уральские пельмени": что стало с участниками "золотого состава"

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Они стали последними чемпионами XX века и уже 16 лет не сходят с экранов СТС. Однако судьба так или иначе развела их по разным сторонам.

Что стало с легендарным составом "Уральских пельменей" за 33 года — за пределами сцены и телевизионных шуток? И почему один из них мечтает бросить сцену ради картофельного поля?

Золотой старт "Уральских пельменей"

Все началось в 1993-м, когда два друга — Дмитрий Соколов и Сергей Исаев — после расставания с прежней КВН-командой решили собрать свою. Позвали знакомых студентов Уральского политехнического института (УПИ): Андрея Рожкова, Сергея Калугина, Дмитрия Брекоткина и Сергея Ершова.

Название подсказал популярный екатеринбургский ресторан. А еще в народе "уральский пельмень" означал простачка — и это идеально легло на их самоироничный юмор.

Первые победы пришли быстро: стали чемпионами города, в 1995 году ворвались на сочинский фестиваль КВН. Команда блеснула на гала-концерте и пробилась в высшую лигу.

В 1999-м к ним пришел Вячеслав Мясников — и все завертелось. В 2000 году "Пельмени" стали чемпионами высшей лиги, получив неофициальный титул последних чемпионов XX века. После триумфа команда еще поиграла, но повторить чемпионство не вышло. В 2009-м "Пельмени" перешли на СТС — и вот уже 16 лет их шоу не сходит с экранов.

Дмитрий Соколов

На сцене Соколов — мастер "каменного лица": даже в самых абсурдных сценах остается абсолютно невозмутимым. Это его фишка, которая доводит зал до истерики.

Дмитрий живет в Екатеринбурге. Построил дачу, куда ездит с семьей и родственниками. После второго брака пришел к вере: "Я раньше чем только не занимался. И пьянствовал, и буддизмом интересовался, но никак не мог найти свой путь. А когда к (духовному. — Прим. ред.) отцу пришел, все мне понятно стало".

Сцену он не бросил, хотя не раз говорил, что хотел бы уйти. Сейчас для него это просто работа, но работа на высшем уровне: "Главное — не опускаться ниже пояса. А еще не любоваться собой на сцене. Конечно, удовольствие от того, что номер получился, я ощущаю. От того, что своей шуткой в точку попал, — тоже. Но я не люблю состояние, когда чувствую себя круче, лучше других людей".

Сергей Исаев

Сергей Исаев — не только актер и автор "Пельменей", но и настоящий предприниматель с жилкой к большим проектам. В 2008 году вместе со Светлаковым и Дмитрием Бондаревым открыл "Мастерскую хорошего настроения". Продавали сувениры из "Наша Russia": красные "труселя", золотые яйца судьбы, смешные кружки, копилки, зеркала в стиле обложек журналов. Но бизнес не пошел: фирму ликвидировали в 2020-м.

Главный бизнес-успех Исаева — 15-этажный Radius Central House. Это — один из самых заметных комплексов в центре Екатеринбурга, на углу улиц Малышева и 8 Марта, прямо за "Домом контор".

В "Пельменях" Сергей — многорукий: пишет тексты, играет, участвует в музыкальных номерах. Параллельно всегда вел свои дела: городские мероприятия, театрализованные постановки.

Сергей Калугин

Сергей Калугин — самый закрытый из "Пельменей". Он редко дает интервью и почти не светится в медиа. "Мне не нравится, когда люди даже распространяются между собой. Например, пришел в компанию, с мужиками собрались, обсуждать можно все, кроме жен", — признается Сергей.

Но без него шоу просто не звучит. Буквально. В команде Калугин — главный по звуку и музыке: пишет треки для каждого номера, делает аранжировки, фонограммы, придумывает музыкальные шутки.

У него своя студия, где он сводит все для "Пельменей" и сторонних проектов. Играет на нескольких инструментах, фанатеет от саунд-дизайна. Среди работ — полный саундтрек к сериалу "Семейный бизнес". Сейчас развивает свою группу "Кипиш Нот".

На экране засветился в "Реальных пацанах" — бомж Бебякин, который рубится в нарды в подъездах.

Сергей Ершов

Человек, без которого "Уральские пельмени" были бы просто хорошей командой, а не машиной юмора, которая работает уже 30 с лишним лет. С начала 2000-х Сергей взял на себя роль худрука: пишет сценарии, придумывает персонажей, выстраивает всю структуру концертов. На сцене давно не мелькает — полностью ушел в тексты и постановку.

© Фото : ООО "ТТО АМИК" Сергей Ершов © Фото : ООО "ТТО АМИК" Сергей Ершов

До КВН окончил УПИ как инженер-сварщик, работал в стройотряде "Эдельвейс" слесарем. Это прошлое часто всплывает в шутках — "рабочий человек" стал его фирменным амплуа.

Параллельно: креативный продюсер "Нереальной истории", ведущий "Хулиганов" и "Водилы-разводилы" на "Че", сценарист "Выкрутасов". Один из десяти учредителей ООО "Уральские пельмени продакшн" — официально отвечает за творческую и организационную часть.

Андрей Рожков

Рожков с Мясниковым создали дуэт "Ваши пельмени": ездят по городам с отдельными концертами, иногда без основного состава. Полноценные шоу, своя энергия, своя публика.

Он много режиссировал и писал, работал сценаристом. В интервью признался , что устал: "С одной стороны, это хорошо, что как будто бы у тебя расписана уже жизнь, ты понимаешь, что у тебя есть расписание. С другой стороны, это такой конвейер, сборочный цех какой-то. Ты все время делаешь одну и ту же монотонную работу".

Среди идей: вернуться на завод (первая профессия), завести картофельное поле или просто уехать в долгое автопутешествие по России.

Дмитрий Брекоткин

А вот Дмитрий Брекоткин — один из самых медийных "пельменей". С 2009-го — сердце шоу: пишет номера, придумывает героев. Его персонажи стали легендами: мальчик Витя, Тамара Игоревна, папа Полины — все они родились из головы Брекоткина.

До юмора работал на стройке — совмещал кирпичи и КВН. Бросить стабильную работу решился, только когда "Пельмени" выстрелили по-настоящему.

"Решиться на это было мучительно. На стройке ты мастер, прораб, это твоя работа — конкретная, осязаемая. А КВН — это что? Ну поедем мы на концерт. И что потом?" — рассказывал Дмитрий.