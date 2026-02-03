https://ria.ru/20260203/passler-2071870144.html
Провалившая допинг-тест итальянка исключена из состава сборной на Олимпиаду
Биатлонистка Ребекка Пасслер исключена из состава сборной Италии на Олимпийские игры после положительного результата допинг-теста, сообщается на сайте Федерации РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T10:23:00+03:00
2026-02-03T10:23:00+03:00
2026-02-03T10:38:00+03:00
биатлон
спорт
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Биатлонистка Ребекка Пасслер исключена из состава сборной Италии на Олимпийские игры после положительного результата допинг-теста, сообщается на сайте Федерации зимних видов спорта Италии.
Во вторник Итальянское антидопинговое агентство отстранило Пасслер после обнаружения в ее допинг-пробе от 26 января летрозола, используемого для снижения уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов, а также метанола.
«
"Федерация уже расследует инцидент и намерена оказать поддержку своей спортсменке во всех соответствующих случаях. Крайне важно разобраться в этом деле, чтобы устранить любые недоразумения, которые могут серьезно повлиять на карьеру Ребекки и имидж федерации", - заявил президент FISI Флавио Рода.
Пасслер 24 года. На юниорском и молодежном уровне она завоевала семь медалей чемпионатов мира, включая золото в эстафете. На Кубке мира дважды становилась бронзовым призером в эстафете. В текущем сезоне Кубка мира занимает 33-е место в общем зачете.