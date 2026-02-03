Рейтинг@Mail.ru
Провалившая допинг-тест итальянка исключена из состава сборной на Олимпиаду
Биатлон
Биатлон
 
10:23 03.02.2026 (обновлено: 10:38 03.02.2026)
Провалившая допинг-тест итальянка исключена из состава сборной на Олимпиаду
Провалившая допинг-тест итальянка исключена из состава сборной на Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Провалившая допинг-тест итальянка исключена из состава сборной на Олимпиаду
Биатлонистка Ребекка Пасслер исключена из состава сборной Италии на Олимпийские игры после положительного результата допинг-теста, сообщается на сайте Федерации РИА Новости Спорт, 03.02.2026
биатлон
спорт
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
спорт, зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры
Биатлон, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры
Провалившая допинг-тест итальянка исключена из состава сборной на Олимпиаду

Провалившая допинг-тест Пасслер исключена из состава сборной Италии на ОИ

© Международный союз биатлонистов (IBU)Ребекка Пасслер
Ребекка Пасслер - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Международный союз биатлонистов (IBU)
Ребекка Пасслер. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Биатлонистка Ребекка Пасслер исключена из состава сборной Италии на Олимпийские игры после положительного результата допинг-теста, сообщается на сайте Федерации зимних видов спорта Италии.
Во вторник Итальянское антидопинговое агентство отстранило Пасслер после обнаружения в ее допинг-пробе от 26 января летрозола, используемого для снижения уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов, а также метанола.
«
"Федерация уже расследует инцидент и намерена оказать поддержку своей спортсменке во всех соответствующих случаях. Крайне важно разобраться в этом деле, чтобы устранить любые недоразумения, которые могут серьезно повлиять на карьеру Ребекки и имидж федерации", - заявил президент FISI Флавио Рода.
Пасслер 24 года. На юниорском и молодежном уровне она завоевала семь медалей чемпионатов мира, включая золото в эстафете. На Кубке мира дважды становилась бронзовым призером в эстафете. В текущем сезоне Кубка мира занимает 33-е место в общем зачете.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Лукашенко передал белорусским биатлонистам сало в качестве "допинга"
28 января, 11:34
 
БиатлонСпортЗимние Олимпийские игры 2026Олимпийские игры
 
