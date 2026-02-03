Россия уважает отношения Индии и США, заявил Песков

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия с уважением относится к отношениям Индии и США, но не меньшее значение придает развитию стратегического партнерства с Индией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента.