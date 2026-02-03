https://ria.ru/20260203/orenburzhe-2071883588.html
Родственники погибших в ЧП с самолетом под Орском получат выплаты
Родственники погибших в ЧП с самолетом под Орском получат выплаты - РИА Новости, 03.02.2026
Родственники погибших в ЧП с самолетом под Орском получат выплаты
Родственники погибших в катастрофе самолета в Оренбуржье получат средства в размере 1 миллиона рублей через страховую компанию, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T11:15:00+03:00
2026-02-03T11:15:00+03:00
2026-02-03T11:15:00+03:00
происшествия
орск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071705277_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_7460882c964f63da27a14e656b97ec0a.jpg
https://ria.ru/20260202/krushenie-2071673947.html
орск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071705277_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b766f4821d4221360c218c477e6fea6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Орск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Родственники погибших в ЧП с самолетом под Орском получат выплаты
Родственники погибших в ЧП с самолетом под Орском получат по миллиону рублей