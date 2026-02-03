Рейтинг@Mail.ru
03.02.2026
11:15 03.02.2026
Родственники погибших в ЧП с самолетом под Орском получат выплаты
Родственники погибших в катастрофе самолета в Оренбуржье получат средства в размере 1 миллиона рублей через страховую компанию, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 03.02.2026
Новости
происшествия, орск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Орск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Родственники погибших в ЧП с самолетом под Орском получат по миллиону рублей

© РИА Новости / МЧС РФМесто крушения учебного самолета в Оренбургской области
Место крушения учебного самолета в Оренбургской области
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Родственники погибших в катастрофе самолета в Оренбуржье получат средства в размере 1 миллиона рублей через страховую компанию, сообщили в Росавиации.
При крушении учебного самолета Diamond DA-40 в Орске в понедельник погибли три человека. На борту был пилот-инструктор и курсанты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Транспортная прокуратура и Следственный комитет проводят проверки по факту крушения.
"Родственникам каждого из погибших через страховую компанию будут выплачены средства в размере ₽1 млн", - говорится в сообщении.
СК начал проверку после крушения учебного самолета в Орске
ПроисшествияОрскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
