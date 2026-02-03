В ОП рассказали, можно ли уволить за опоздание на работу

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Работодатель может уволить сотрудника за опоздание, если работника нет на месте дольше четырех часов, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Опоздание на срок до четырех часов не может быть причиной увольнения. Однако если работника нет на месте дольше четырех часов, то это считается прогулом, который может привести к увольнению. Если работник регулярно приходите позже, то это может стать причиной для дисциплинарного взыскания", - сказал Машаров.

Эксперт отметил, что при этом, действующее трудовое законодательство запрещает штрафовать сотрудников. По его словам, ТК РФ предполагает только дисциплинарное взыскание, которое может быть наложено, если работник не исполняет свои трудовые обязанности или делает это ненадлежащим образом.

"Если сотрудник опоздал на работу, то можно применить депремирование при условии, что премии предусмотрены в организации и наказание за опоздание предусмотрено локальным документом. В остальных случаях удержать деньги из зарплаты за опоздание нельзя", - сказал Машаров.

Он подчеркнул, что трудовой кодекс РФ не предусматривает штрафы для работников, допускаются только замечание, выговор и увольнение, поэтому удержание денег является незаконным.

Машаров отметил, что в таких случаях сотрудник вправе требовать возврата средств и обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.