Онколог назвал средний возраст онкозаболеваемости в России

2026-02-03T11:55:00+03:00
2026-02-03T11:55:00+03:00
2026-02-03T15:23:00+03:00
общество
россия
москва
российская академия наук
здоровье - общество
Онколог Мудунов: средний возраст заболевания раком в России составляет 65 лет
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Средний возраст заболевания раком в России составляет 65 лет, сообщил врач-онколог, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи, руководитель отделения онкологии головы и шеи Клинического госпиталя "Лапино", профессор РАН Али Мудунов.
"Он (возраст онкозаболеваемости. — Прим. ред.) сейчас составляет порядка 65 лет", — сказал Мудунов на пресс-конференции в Москве
.
Онколог уточнил, что средний возраст заболевания раком за последние годы увеличился несильно, примерно на год.
"На сегодня мы знаем, что такие опухоли, как рак полости рта, рак глотки, рак гортани, практически в 90 процентах случаев вызываются табакокурением", — добавил врач.