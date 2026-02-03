Рейтинг@Mail.ru
Онколог назвал средний возраст онкозаболеваемости в России
Онколог назвал средний возраст онкозаболеваемости в России
Онколог назвал средний возраст онкозаболеваемости в России
Онколог назвал средний возраст онкозаболеваемости в России

Онколог Мудунов: средний возраст заболевания раком в России составляет 65 лет

© Фото : пресс-служба Минздрава Челябинской областиКоманда медиков, принимавших участие в операции по удалению опухоли, в Миассе
Команда медиков, принимавших участие в операции по удалению опухоли, в Миассе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : пресс-служба Минздрава Челябинской области
Команда медиков, принимавших участие в операции по удалению опухоли, в Миассе. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Средний возраст заболевания раком в России составляет 65 лет, сообщил врач-онколог, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи, руководитель отделения онкологии головы и шеи Клинического госпиталя "Лапино", профессор РАН Али Мудунов.
"Он (возраст онкозаболеваемости. — Прим. ред.) сейчас составляет порядка 65 лет", — сказал Мудунов на пресс-конференции в Москве.
Онколог уточнил, что средний возраст заболевания раком за последние годы увеличился несильно, примерно на год.
"На сегодня мы знаем, что такие опухоли, как рак полости рта, рак глотки, рак гортани, практически в 90 процентах случаев вызываются табакокурением", — добавил врач.
Медицинская лаборатория - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Онколог рассказал, какие обследования важно проходить после 50 лет
ОбществоРоссияМоскваРоссийская академия наукЗдоровье - Общество
 
 
