Онколог назвал средний возраст онкозаболеваемости в России

Команда медиков, принимавших участие в операции по удалению опухоли, в Миассе. Архивное фото

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Средний возраст заболевания раком в России составляет 65 лет, сообщил врач-онколог, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи, руководитель отделения онкологии головы и шеи Клинического госпиталя "Лапино", профессор РАН Али Мудунов.

"Он (возраст онкозаболеваемости. — Прим. ред.) сейчас составляет порядка 65 лет", — сказал Мудунов на пресс-конференции в Москве

Онколог уточнил, что средний возраст заболевания раком за последние годы увеличился несильно, примерно на год.