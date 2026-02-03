https://ria.ru/20260203/odessa-2071859927.html
В Одесской области более 50 тысяч жителей остались без света
В Одесской области более 50 тысяч жителей остались без света
Более 50 тысяч жителей Одесской области на юге Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной... РИА Новости, 03.02.2026
В Одесской области более 50 тысяч жителей остались без света
