В Одесской области более 50 тысяч жителей остались без света
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 03.02.2026
В Одесской области более 50 тысяч жителей остались без света
В Одесской области более 50 тысяч жителей остались без света
В Одесской области более 50 тысяч жителей остались без света
Более 50 тысяч жителей Одесской области на юге Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T09:37:00+03:00
2026-02-03T09:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
одесская область
украина
в мире, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина
В Одесской области более 50 тысяч жителей остались без света

Более 50 тысяч жителей Одесской области остались без электричества из-за аварии

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередачи
Линии электропередачи
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Более 50 тысяч жителей Одесской области на юге Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Более 50 тысяч жителей временно остались без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что была повреждена энергетическая инфраструктура.
"Доигрались": в Киеве забили тревогу из-за ЧП в Одессе
Специальная военная операция на Украине
 
 
