В Одесской области более 50 тысяч жителей остались без света

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Более 50 тысяч жителей Одесской области на юге Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

"Более 50 тысяч жителей временно остались без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением", - написал Кипер в своем Telegram-канале.