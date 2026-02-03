Ракова назвала популярные образовательные курсы "Московского долголетия"

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Больше 170 тысяч участников "Московского долголетия" выбрали для себя образовательное направление в 2025 году, среди самых популярных программ - "Создание сайтов и веб-дизайн", "Графический дизайн" и "Специалист по здоровому питанию", сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"С ростом продолжительности жизни одним из мировых трендов стало непрерывное образование для людей старшего возраста. В столице эту тенденцию уже много лет поддерживает "Московское долголетие". Только за 2025 год образовательные курсы в проекте посетили более 170 тысяч человек. Сегодня в его рамках мы сотрудничаем с 19 ведущими российскими вузами. На их базе действует около 300 бесплатных групп для занятий по самым разным направлениям - от иностранных языков до маркетинга, педагогики и IT. В список самых популярных программ среди участников "Московского долголетия" вошли "Графический дизайн", "Создание сайтов и веб-дизайн" и "Специалист по здоровому питанию", - рассказала Ракова

Заммэра уточнила, что для старшего поколения москвичей образование - это в том числе инструмент адаптации к современным тенденциям и технологиям. Поэтому в новом учебном году для участников проекта подготовлены новые программы обучения: "Практика работы в нейросетях", "Арт-терапия", "Продвижение и продажи в интернете".

"Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова предлагает участникам проекта изучить гуманитарные науки на двух факультетах. Исторический факультет приглашает на цикл лекций "Российская империя: общество, политика, культура". Этот курс позволит понять ключевые процессы и культурный контекст одного из важнейших периодов отечественной истории", - отметила Ракова.

Она добавила, что философский факультет МГУ подготовил для москвичей старшего поколения две насыщенные программы: курс "История русской философии" и "Отечественное искусство советского периода". На первом участников ждет погружение в тему духовного поиска и знакомство с выдающимся мыслителями России XIX-XX веков, а на втором они смогут узнать о феномене художественной культуры советской эпохи.

"В Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) предлагают повысить уровень правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства: участники проекта разбираются в тонкостях управления многоквартирным домом и изучают актуальные законодательные изменения. Отдельное внимание в университете уделено языковым программам - английскому и французскому. А для творческих личностей открыта литературная мастерская", - подчеркнула заммэра.

По словам Раковой, научиться рисовать можно в одном из старейших художественных вузов страны - Строгановском университете (РГХПУ имени Сергея Строганова). Участники могут освоить легкость и прозрачность акварельной живописи, познакомиться с декоративными техниками прикладной живописи или постичь азы академического рисунка с натуры. Занятия ведут опытные преподаватели университета, которые помогают как совершенствовать уже имеющиеся навыки, так и сделать первые шаги в изобразительном искусстве.

"Также продолжает действовать "Серебряный университет", в рамках которого можно в том числе пройти курс профессиональной переподготовки. В этом учебном году новые программы появятся в университете "Синергия": "Практика работы в нейросетях", "Арт-терапия", "Продвижение и продажи в интернете". Это программы дополнительного образования, предполагающие получение сертификата", - отметила заммэра.

Помимо занятий в вузах, в образовательный блок "Московского долголетия" также входит изучение более 10 иностранных языков, краеведение, лекции по искусству, правовая и финансовая грамотность, генеалогия, кинолекторий и многое другое.