Рейтинг@Mail.ru
Ракова назвала популярные образовательные курсы "Московского долголетия" - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/obrazovanie-2071880659.html
Ракова назвала популярные образовательные курсы "Московского долголетия"
Ракова назвала популярные образовательные курсы "Московского долголетия" - РИА Новости, 03.02.2026
Ракова назвала популярные образовательные курсы "Московского долголетия"
Больше 170 тысяч участников "Московского долголетия" выбрали для себя образовательное направление в 2025 году, среди самых популярных программ - "Создание... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T10:58:00+03:00
2026-02-03T10:58:00+03:00
общество
россия
анастасия ракова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002836303_0:124:2419:1485_1920x0_80_0_0_51ead396e887b4909412d9f6f75d01ad.jpg
https://ria.ru/20251216/proekt-2062361115.html
https://ria.ru/20251121/moskva-2056521630.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002836303_138:0:2282:1608_1920x0_80_0_0_cb227a12ff4db69060960eb366140997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, анастасия ракова
Общество, Россия, Анастасия Ракова
Ракова назвала популярные образовательные курсы "Московского долголетия"

Больше 170 тыс участников "Московского долголетия" выбрали образовательные курсы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина старшего возраста во время занятий по освоению информационных технологий
Женщина старшего возраста во время занятий по освоению информационных технологий - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Женщина старшего возраста во время занятий по освоению информационных технологий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Больше 170 тысяч участников "Московского долголетия" выбрали для себя образовательное направление в 2025 году, среди самых популярных программ - "Создание сайтов и веб-дизайн", "Графический дизайн" и "Специалист по здоровому питанию", сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.
"С ростом продолжительности жизни одним из мировых трендов стало непрерывное образование для людей старшего возраста. В столице эту тенденцию уже много лет поддерживает "Московское долголетие". Только за 2025 год образовательные курсы в проекте посетили более 170 тысяч человек. Сегодня в его рамках мы сотрудничаем с 19 ведущими российскими вузами. На их базе действует около 300 бесплатных групп для занятий по самым разным направлениям - от иностранных языков до маркетинга, педагогики и IT. В список самых популярных программ среди участников "Московского долголетия" вошли "Графический дизайн", "Создание сайтов и веб-дизайн" и "Специалист по здоровому питанию", - рассказала Ракова.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Московское долголетие" и Max запустили курс по ознакомлению с платформой
16 декабря 2025, 13:12
Заммэра уточнила, что для старшего поколения москвичей образование - это в том числе инструмент адаптации к современным тенденциям и технологиям. Поэтому в новом учебном году для участников проекта подготовлены новые программы обучения: "Практика работы в нейросетях", "Арт-терапия", "Продвижение и продажи в интернете".
"Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова предлагает участникам проекта изучить гуманитарные науки на двух факультетах. Исторический факультет приглашает на цикл лекций "Российская империя: общество, политика, культура". Этот курс позволит понять ключевые процессы и культурный контекст одного из важнейших периодов отечественной истории", - отметила Ракова.
Она добавила, что философский факультет МГУ подготовил для москвичей старшего поколения две насыщенные программы: курс "История русской философии" и "Отечественное искусство советского периода". На первом участников ждет погружение в тему духовного поиска и знакомство с выдающимся мыслителями России XIX-XX веков, а на втором они смогут узнать о феномене художественной культуры советской эпохи.
"В Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) предлагают повысить уровень правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства: участники проекта разбираются в тонкостях управления многоквартирным домом и изучают актуальные законодательные изменения. Отдельное внимание в университете уделено языковым программам - английскому и французскому. А для творческих личностей открыта литературная мастерская", - подчеркнула заммэра.
По словам Раковой, научиться рисовать можно в одном из старейших художественных вузов страны - Строгановском университете (РГХПУ имени Сергея Строганова). Участники могут освоить легкость и прозрачность акварельной живописи, познакомиться с декоративными техниками прикладной живописи или постичь азы академического рисунка с натуры. Занятия ведут опытные преподаватели университета, которые помогают как совершенствовать уже имеющиеся навыки, так и сделать первые шаги в изобразительном искусстве.
"Также продолжает действовать "Серебряный университет", в рамках которого можно в том числе пройти курс профессиональной переподготовки. В этом учебном году новые программы появятся в университете "Синергия": "Практика работы в нейросетях", "Арт-терапия", "Продвижение и продажи в интернете". Это программы дополнительного образования, предполагающие получение сертификата", - отметила заммэра.
Помимо занятий в вузах, в образовательный блок "Московского долголетия" также входит изучение более 10 иностранных языков, краеведение, лекции по искусству, правовая и финансовая грамотность, генеалогия, кинолекторий и многое другое.
Присоединиться к проекту "Московское долголетие" можно онлайн на портале mos.ru или оставить заявку на сайте, а также лично в любом центре московского долголетия или офисе "Мои документы".
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Ракова рассказала о новом проекте для "Московского долголетия"
21 ноября 2025, 10:28
 
ОбществоРоссияАнастасия Ракова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала