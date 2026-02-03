Рейтинг@Mail.ru
09:21 03.02.2026
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 21,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил РИА Новости, 03.02.2026
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Москва ночью обновила минимум зимы, температура опустилась до минус 21,1 градуса

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 21,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"К 8 часам утра на базовой метеостанции города, ВДНХ, температура опустилась до минус 21,1 градуса - это на 0,1 градуса ниже, чем было у прежнего морозного лидера этой зимы, 1 февраля", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Прогулочный теплоход на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Вильфанд рассказал, когда в Москве закончатся морозы
ОбществоМоскваМихаил ЛеусНовый год
 
 
