https://ria.ru/20260203/noch-2071857276.html
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы - РИА Новости, 03.02.2026
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 21,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T09:21:00+03:00
2026-02-03T09:21:00+03:00
2026-02-03T09:21:00+03:00
общество
москва
михаил леус
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071652763_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_d1d26736358746e9659de99a65b12b20.jpg
https://ria.ru/20260203/moskva-2071840951.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071652763_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f2a2b90a281a5bb42f4253b88f685f49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, новый год
Общество, Москва, Михаил Леус, Новый год
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Москва ночью обновила минимум зимы, температура опустилась до минус 21,1 градуса