Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил пользу общественного совета - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
16:07 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/nizhniynovgorod-2071980865.html
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил пользу общественного совета
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил пользу общественного совета - РИА Новости, 03.02.2026
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил пользу общественного совета
Совместная работа парламентариев и общественников приносит реальные результаты, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:07:00+03:00
2026-02-03T16:07:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071979720_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cf70696b6900a5df1c9045fd868b49cb.jpg
https://ria.ru/20260129/vklad-2071013385.html
https://ria.ru/20260129/volskaja-2071051891.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071979720_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2d8415980e5b644c3b07147babfe944a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил пользу общественного совета

Люлин: cовместная работа парламентариев и общественников приносит результаты

© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания нижегородской областиСпикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания нижегородской области
Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Совместная работа парламентариев и общественников приносит реальные результаты, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
На заседании Общественного совета при законодательном собрании подвели итоги работы за 2025 год. В состав совета входят специалисты из разных отраслей, которые работают с комитетами регионального парламента в рабочих группах и экспертных советах, совершенствуя законотворчество области.
Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Спикер нижегородского парламента Люлин: творчество внесет вклад в экономику
29 января, 15:37
"Спикер регионального парламента отметил, что совместная работа парламентариев и общественников приносит реальные результаты, а экспертная оценка членов совета при принятии решений позволяет обеспечить максимальную пользу для нижегородцев", - сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.
Люлин призвал общественников активнее подключаться к мониторингу региональных законов.
"Недавно мы вместе пересмотрели все законодательство, касающееся многодетных семей, и реально усилили меры их поддержки. Необходимо продолжать эту работу и в других направлениях, чтобы законотворчество продолжало помогать людям. Мнение авторитетных специалистов со стороны всегда полезно, оно позволяет нам по-новому взглянуть на региональные законы, чтобы они еще более эффективно работали на практике", – приводятся в сообщении слова Люлина.
Подводя итоги работы совета за 2025 год, его участники отметили, что их деятельность была сосредоточена на социальной сфере и правовой защите граждан. Так, в центре внимания находились вопросы совершенствования законодательства по бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции, членам их семей и ветеранам боевых действий. Общественный совет разработал и направил предложения по внесению изменений в региональный закон и рекомендовал проработать их с учетом анализа существующей судебной практики.
Кроме того, на заседании обсуждались и другие социально значимые инициативы. В их числе – проработка механизмов поддержки молодых специалистов в сельской местности. Речь шла о возрождении в регионе программы, которая ранее помогала закреплять молодых педагогов, медиков и работников культуры на селе с помощью обеспечения жильем и выплат. Кроме того, отдельное направление работы было связано с развитием городской среды.
Как отметил председатель Общественного совета Виктор Лунин, главная задача совета – быть полезной экспертной площадкой для депутатов, высказывать обоснованную позицию по ключевым для региона вопросам и вместе с депутатами искать конкретные решения.
Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Нижегородские парламентарии учредили медаль за воспитание патриотов
29 января, 17:48
 
Нижегородская областьНижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала