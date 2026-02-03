Спикер нижегородского парламента Люлин отметил пользу общественного совета

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Совместная работа парламентариев и общественников приносит реальные результаты, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

На заседании Общественного совета при законодательном собрании подвели итоги работы за 2025 год. В состав совета входят специалисты из разных отраслей, которые работают с комитетами регионального парламента в рабочих группах и экспертных советах, совершенствуя законотворчество области.

"Спикер регионального парламента отметил, что совместная работа парламентариев и общественников приносит реальные результаты, а экспертная оценка членов совета при принятии решений позволяет обеспечить максимальную пользу для нижегородцев", - сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.

Люлин призвал общественников активнее подключаться к мониторингу региональных законов.

"Недавно мы вместе пересмотрели все законодательство, касающееся многодетных семей, и реально усилили меры их поддержки. Необходимо продолжать эту работу и в других направлениях, чтобы законотворчество продолжало помогать людям. Мнение авторитетных специалистов со стороны всегда полезно, оно позволяет нам по-новому взглянуть на региональные законы, чтобы они еще более эффективно работали на практике", – приводятся в сообщении слова Люлина.

Подводя итоги работы совета за 2025 год, его участники отметили, что их деятельность была сосредоточена на социальной сфере и правовой защите граждан. Так, в центре внимания находились вопросы совершенствования законодательства по бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции, членам их семей и ветеранам боевых действий. Общественный совет разработал и направил предложения по внесению изменений в региональный закон и рекомендовал проработать их с учетом анализа существующей судебной практики.

Кроме того, на заседании обсуждались и другие социально значимые инициативы. В их числе – проработка механизмов поддержки молодых специалистов в сельской местности. Речь шла о возрождении в регионе программы, которая ранее помогала закреплять молодых педагогов, медиков и работников культуры на селе с помощью обеспечения жильем и выплат. Кроме того, отдельное направление работы было связано с развитием городской среды.