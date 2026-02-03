Рейтинг@Mail.ru
Nissan зарегистрировал товарный знак в России - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/nissan-2071989873.html
Nissan зарегистрировал товарный знак в России
Nissan зарегистрировал товарный знак в России - РИА Новости, 03.02.2026
Nissan зарегистрировал товарный знак в России
Японский автопроизводитель Nissan зарегистрировал в России товарный знак Infiniti, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:41:00+03:00
2026-02-03T16:41:00+03:00
россия
санкт-петербург
япония
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
nissan motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155682/65/1556826535_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f2e4b92865883a29beba708db30cec9c.jpg
https://ria.ru/20260202/chanel-2071682947.html
https://ria.ru/20260127/microsoft-2070526271.html
россия
санкт-петербург
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155682/65/1556826535_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f1c85f72cee7b15eb85cacb3699b795a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, япония, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", nissan motor
Россия, Санкт-Петербург, Япония, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Nissan Motor
Nissan зарегистрировал товарный знак в России

Nissan зарегистрировал в России товарный знак Infiniti

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЭмблема Nissan
Эмблема Nissan - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Эмблема Nissan. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Японский автопроизводитель Nissan зарегистрировал в России товарный знак Infiniti, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки были поданы в ведомство в июне 2025 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации в феврале 2026 года.
Вывеска магазина Chanel - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Chanel хочет зарегистрировать товарный знак в России
2 февраля, 12:28
Теперь компания может заниматься продажей автомобилей, детских колясок, скутеров, роботов-доставщиков и вертолетов.
Nissan продал все российские активы, включая завод в Санкт-Петербурге, ФГУП "НАМИ" в октябре 2022 года, сохранив за собой право выкупа в течение шести лет.
Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, компания основана в 1933 году. Штат компании составляет 132,79 тысячи сотрудников.
Стенд компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака
27 января, 13:06
 
РоссияСанкт-ПетербургЯпонияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Nissan Motor
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала