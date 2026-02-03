Голландцев превращают в денежный резерв, заявил нидерландский политик

ГААГА, 3 фев - РИА Новости. Лидер нидерландской партии "Денк" Стефан ван Баарле раскритиковал планы будущего правительства Нидерландов по выделению десятков миллиардов евро на вооружения и помощь Украине, заявив, что финансовая нагрузка в итоге ложится на простых голландцев.

Ван Баарле отметил, что будущее коалиционное правительство повышает налоги и взносы на медицину, при этом заставляя граждан вкладывать "кучу денег" на оборону.

"Уже зарезервировано 19,3 миллиарда евро на закупку вооружений -лишь бы угодить (президенту США Дональду – ред.) Трампу. Мы видим, что еще 9 миллиардов готовы к перечислению Украине . А платить за это приходится голландцам. Они превращаются в денежный резерв для Трампа и (Владимира – ред.) Зеленского", - сказал политик, выступая во вторник в парламенте страны.

В итоге, по его словам, геополитика сильно бьет по кошелькам граждан Нидерландов , ведь меры нового правительства могут привести к подорожанию бензина и продуктов питания.

Новое коалиционное правительство Нидерландов в составе с партиями "Демократы 66" (D66), Народной партии за свободу и демократию (VVD) и "Христианско-демократический призыв" (CDA) представило в пятницу соглашение, в котором зафиксирована общая программа и ключевые политические цели кабмина на 2026-2030 годы.