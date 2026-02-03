Рейтинг@Mail.ru
Голландцев превращают в денежный резерв, заявил нидерландский политик - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/niderlandy-2072018708.html
Голландцев превращают в денежный резерв, заявил нидерландский политик
Голландцев превращают в денежный резерв, заявил нидерландский политик - РИА Новости, 03.02.2026
Голландцев превращают в денежный резерв, заявил нидерландский политик
Лидер нидерландской партии "Денк" Стефан ван Баарле раскритиковал планы будущего правительства Нидерландов по выделению десятков миллиардов евро на вооружения и РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T18:32:00+03:00
2026-02-03T18:32:00+03:00
в мире
украина
нидерланды
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130261/80/1302618038_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_da1b77abf8953095c68a3cf625c1e620.jpg
https://ria.ru/20251205/ukraina-2059843004.html
https://ria.ru/20251229/tramp-2065280615.html
украина
нидерланды
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130261/80/1302618038_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_9bb35b019b34842a4bf72e08a44c3d14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нидерланды, сша
В мире, Украина, Нидерланды, США
Голландцев превращают в денежный резерв, заявил нидерландский политик

Политик ван Баарле: голландцев превращают в денежный резерв Трампа и Зеленского

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНидерланды
Нидерланды - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 3 фев - РИА Новости. Лидер нидерландской партии "Денк" Стефан ван Баарле раскритиковал планы будущего правительства Нидерландов по выделению десятков миллиардов евро на вооружения и помощь Украине, заявив, что финансовая нагрузка в итоге ложится на простых голландцев.
Ван Баарле отметил, что будущее коалиционное правительство повышает налоги и взносы на медицину, при этом заставляя граждан вкладывать "кучу денег" на оборону.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Поцелуй Иуды. Голландцы поддержали Украину особым образом
5 декабря 2025, 08:00
"Уже зарезервировано 19,3 миллиарда евро на закупку вооружений -лишь бы угодить (президенту США Дональду – ред.) Трампу. Мы видим, что еще 9 миллиардов готовы к перечислению Украине. А платить за это приходится голландцам. Они превращаются в денежный резерв для Трампа и (Владимира – ред.) Зеленского", - сказал политик, выступая во вторник в парламенте страны.
В итоге, по его словам, геополитика сильно бьет по кошелькам граждан Нидерландов, ведь меры нового правительства могут привести к подорожанию бензина и продуктов питания.
Новое коалиционное правительство Нидерландов в составе с партиями "Демократы 66" (D66), Народной партии за свободу и демократию (VVD) и "Христианско-демократический призыв" (CDA) представило в пятницу соглашение, в котором зафиксирована общая программа и ключевые политические цели кабмина на 2026-2030 годы.
Среди планов правительства – законодательное закрепление расходов до 3,5% ВВП на оборону на фоне конфликта на Украине и усиления глобальных угроз, увеличение численности армии до 122 тысяч человек, развитие собственной оборонной промышленности, многолетняя военная помощь Украине, создание "строгой, но гуманной" системы миграции, а также сокращение расходов на здравоохранение и социальное обеспечение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп встретился с Зеленским: украинцев можно поздравить
29 декабря 2025, 08:00
 
В миреУкраинаНидерландыСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала