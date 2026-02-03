Рейтинг@Mail.ru
02:22 03.02.2026
Мошенники придумали новую схему обмана россиян с онлайн-занятиями
2026
Мошенники придумали новую схему обмана россиян с онлайн-занятиями

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мошенники под видом учеников записываются на онлайн-занятия к репетиторам, после чего под различными предлогами убеждают жертву перейти на фишинговый сайт и воруют данные электронной почты, выяснило РИА Новости.
Злоумышленники под видом учеников записываются на онлайн-занятия к репетиторам. После того как преподаватель отправляет ссылку на занятие, аферисты под различными предлогами, например, якобы проблем с подключением, присылают свою ссылку. Жертва переходит по ссылке на сайт-подделку, где, ничего не подозревая, вводит данные для входа, например, в Zoom.
Зачастую на таких поддельных сайтах просят авторизоваться, например, через Google-аккаунт. Жертва вводит данные - фактически отдавая их мошенникам, которые потом с помощью этих данных получают доступ ко всем остальным ресурсам, зарегистрированным под указанной почтой.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
МВД показало, как мошенники могут собрать данные для доступа к "Госуслугам"
Вчера, 09:35
 
Общество
 
 
