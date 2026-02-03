https://ria.ru/20260203/moshenniki-2071829061.html
Мошенники придумали новую схему обмана россиян с онлайн-занятиями
Мошенники под видом учеников записываются на онлайн-занятия к репетиторам, после чего под различными предлогами убеждают жертву перейти на фишинговый сайт и... РИА Новости, 03.02.2026
общество
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мошенники под видом учеников записываются на онлайн-занятия к репетиторам, после чего под различными предлогами убеждают жертву перейти на фишинговый сайт и воруют данные электронной почты, выяснило РИА Новости.
Злоумышленники под видом учеников записываются на онлайн-занятия к репетиторам. После того как преподаватель отправляет ссылку на занятие, аферисты под различными предлогами, например, якобы проблем с подключением, присылают свою ссылку. Жертва переходит по ссылке на сайт-подделку, где, ничего не подозревая, вводит данные для входа, например, в Zoom.
Зачастую на таких поддельных сайтах просят авторизоваться, например, через Google-аккаунт. Жертва вводит данные - фактически отдавая их мошенникам, которые потом с помощью этих данных получают доступ ко всем остальным ресурсам, зарегистрированным под указанной почтой.