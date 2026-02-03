Рейтинг@Mail.ru
13:27 03.02.2026
МОК раскрыл финансовые показатели за 2025 год
МОК раскрыл финансовые показатели за 2025 год
МОК раскрыл финансовые показатели за 2025 год

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Расходы Международного олимпийского комитета (МОК) превысили доходы в 2025 году, следует из финансового отчета, продемонстрированного в ходе сессии МОК в Милане.
Расходы организации составили 981,4 миллиона долларов. В них вошли траты, взносы и специальные проекты, связанные с Олимпийскими играми, распределение средств на программу олимпийской солидарности, на международные федерации и национальные олимпийские комитеты, на продвижение олимпийского движения, а также операционные расходы организации.
Доходы МОК в 2025 году составили 941,8 млн долларов и были получены от реализации маркетинговых и других прав организации.
Общий бюджет МОК составляет 6,9 млрд долларов, из которых 5,1 млрд - оборотные активы и 1,8 млрд - внеоборотные. На текущие обязательства организация выделяет из бюджета 1,3 млрд долларов, на долгосрочные - 758 млн.
Глава МОК высказалась о влиянии политики на спорт
Вчера, 12:09
 
Международный олимпийский комитет (МОК)
 
