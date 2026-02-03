https://ria.ru/20260203/mok-2071925539.html
МОК раскрыл финансовые показатели за 2025 год
МОК раскрыл финансовые показатели за 2025 год - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
МОК раскрыл финансовые показатели за 2025 год
Расходы Международного олимпийского комитета (МОК) превысили доходы в 2025 году, следует из финансового отчета, продемонстрированного в ходе сессии МОК в... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T13:27:00+03:00
2026-02-03T13:27:00+03:00
2026-02-03T13:27:00+03:00
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574502428_0:4:2120:1197_1920x0_80_0_0_95435dbae64284be82353bc245b4e202.jpg
https://ria.ru/20260203/koventri-2071900175.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574502428_261:0:1861:1200_1920x0_80_0_0_dd5bf459f76f7eac127278a775ae7e0e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международный олимпийский комитет (мок)
Международный олимпийский комитет (МОК)
МОК раскрыл финансовые показатели за 2025 год
МОК потратил в 2025 году больше, чем заработал
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Расходы Международного олимпийского комитета (МОК) превысили доходы в 2025 году, следует из финансового отчета, продемонстрированного в ходе сессии МОК в Милане.
Расходы организации составили 981,4 миллиона долларов. В них вошли траты, взносы и специальные проекты, связанные с Олимпийскими играми, распределение средств на программу олимпийской солидарности, на международные федерации и национальные олимпийские комитеты, на продвижение олимпийского движения, а также операционные расходы организации.
Доходы МОК в 2025 году составили 941,8 млн долларов и были получены от реализации маркетинговых и других прав организации.
Общий бюджет МОК составляет 6,9 млрд долларов, из которых 5,1 млрд - оборотные активы и 1,8 млрд - внеоборотные. На текущие обязательства организация выделяет из бюджета 1,3 млрд долларов, на долгосрочные - 758 млн.