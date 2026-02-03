МОК раскрыл финансовые показатели за 2025 год

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Расходы Международного олимпийского комитета (МОК) превысили доходы в 2025 году, следует из финансового отчета, продемонстрированного в ходе сессии МОК в Милане.

Общий бюджет МОК составляет 6,9 млрд долларов, из которых 5,1 млрд - оборотные активы и 1,8 млрд - внеоборотные. На текущие обязательства организация выделяет из бюджета 1,3 млрд долларов, на долгосрочные - 758 млн.