https://ria.ru/20260203/mina-2071950251.html
В Херсонской области микроавтобус подорвался на мине "Лепесток"
В Херсонской области микроавтобус подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 03.02.2026
В Херсонской области микроавтобус подорвался на мине "Лепесток"
Пассажирский микроавтобус подорвался на мине-"лепестке" в Херсонской области, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T14:49:00+03:00
2026-02-03T14:49:00+03:00
2026-02-03T14:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813672239_0:169:3116:1921_1920x0_80_0_0_aed5f4473e4714adc753a2bbc4418260.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813672239_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d7ee297473cc428a8c49dcf9a7e8994.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области микроавтобус подорвался на мине "Лепесток"
В Херсонской области микроавтобус подорвался на мине Лепесток, пострадавших нет