В Херсонской области микроавтобус подорвался на мине "Лепесток"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 03.02.2026
В Херсонской области микроавтобус подорвался на мине "Лепесток"
В Херсонской области микроавтобус подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 03.02.2026
В Херсонской области микроавтобус подорвался на мине "Лепесток"
Пассажирский микроавтобус подорвался на мине-"лепестке" в Херсонской области, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.02.2026
В Херсонской области микроавтобус подорвался на мине "Лепесток"

В Херсонской области микроавтобус подорвался на мине Лепесток, пострадавших нет

Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Пассажирский микроавтобус подорвался на мине-"лепестке" в Херсонской области, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«

"На въезде в Голую Пристань подорвался на мине-"лепестке" микроавтобус "Газель", следовавший по маршруту Железный Порт - Голая Пристань. Машина повреждена. К счастью, погибших и пострадавших нет", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, противник действует подло и цинично: с помощью специальных средств и беспилотников разбрасывает мины-"лепестки" и магнитные мины на дорогах общего пользования.
"Под ударом оказывается гражданский транспорт, под угрозой - жизни мирных людей", - подчеркнул губернатор.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
