В Херсонской области микроавтобус подорвался на мине "Лепесток"

"На въезде в Голую Пристань подорвался на мине-"лепестке" микроавтобус "Газель", следовавший по маршруту Железный Порт - Голая Пристань. Машина повреждена. К счастью, погибших и пострадавших нет", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.