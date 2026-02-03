"Металлург" забросил шайбу в свои ворота, но победил в матче КХЛ с "Ладой"

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" обыграл тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Тольятти завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). В составе "Металлурга" дублем отметился Никита Михайлис (38-я, 45-я минуты), еще одну шайбу забросил Александр Петунин (9). У "Лады" отличились Райли Савчук (24) и Андрей Алтыбармакян (27).
03 февраля 2026 • начало в 18:00
Завершен
03:19 • Riley Sawchuk
06:57 • Андрей Алтыбармакян
(Артур Тянулин, Riley Sawchuk)
08:05 • Александр Петунин
(Артем Минулин, Макар Хабаров)
17:57 • Никита Михайлис
(Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев)
04:58 • Никита Михайлис
На 24-й минуте "Металлург" забил гол в свои ворота на отложенном штрафе у соперника. Защитник магнитогорцев Егор Яковлев под прессингом попытался отдать передачу партнеру, однако шайба попала в ворота, которые к этому моменту покинул голкипер.
"Металлург" (84) одержал четвертую победу подряд и возглавляет таблицу Восточной конференции. "Лада" (36) проиграла четвертый матч кряду и занимает последнее, 11-е место на Западе.
В следующем матче "Металлург" примет екатеринбургский "Автомобилист" 10 февраля. "Лада" 5 февраля сыграет с минским "Динамо" на домашнем льду.
"Спартак" одержал третью победу подряд в КХЛ
2 февраля, 22:11