Команда "Уильямс" представила гоночную ливрею на новый сезон - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
17:26 03.02.2026
Команда "Уильямс" представила гоночную ливрею на новый сезон
Команда "Уильямс" представила гоночную ливрею на новый сезон
Британская компания "Уильямс" в аккаунте X представила ливрею болида на новый сезон "Формулы-1". РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Команда "Уильямс" представила гоночную ливрею на новый сезон "Формулы-1"

© Фото : The Williams GroupБританская компания "Уильямс" представила ливрею болида на новый сезон "Формулы-1"
Британская компания Уильямс представила ливрею болида на новый сезон Формулы-1 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : The Williams Group
Британская компания "Уильямс" представила ливрею болида на новый сезон "Формулы-1"
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Британская компания "Уильямс" в аккаунте X представила ливрею болида на новый сезон "Формулы-1".
Новый болид получил номер FW48. Его основная часть выполнена глянцевой синей краской. Дизайн дополнен черными и белыми деталями, а также классической красно-белой линией.
Ранее "Уильямс" пропустил предсезонные заезды в Барселоне из-за задержек в подготовке болида FW48. В конце января руководитель команды Джеймс Воулз заявил, что они готовы принять участие в тестовых заездах в Бахрейне, которые начнутся 11 февраля и продлятся три дня.
Новый сезон "Формулы-1" стартует в Австралии, первый этап пройдет 6-8 марта. В 2026 году "Уильямс" представят испанец Карлос Сайнс и таиландец Александер Албон.
