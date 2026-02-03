Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: товары Москвы покажут на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" - РИА Новости, 03.02.2026
10:10 03.02.2026 (обновлено: 10:11 03.02.2026)
Ликсутов: товары Москвы покажут на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия"
Ликсутов: товары Москвы покажут на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" - РИА Новости, 03.02.2026
Ликсутов: товары Москвы покажут на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия"
На стенде правительства Москвы на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" свою продукцию представят 10 экспортно-ориентированных компаний, сообщил заммэра... РИА Новости, 03.02.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов
Ликсутов: товары Москвы покажут на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия"

Максим Ликсутов: товары Москвы покажут на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия"

© Фото : Пресс-служба ДИППВыставка "Иннопром. Саудовская Аравия"
Выставка Иннопром. Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия"
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. На стенде правительства Москвы на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" свою продукцию представят 10 экспортно-ориентированных компаний, сообщил заммэра столицы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
С 8 по 10 февраля 2026 года в Эр-Рияде пройдет Международная промышленная выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" – одно из ключевых мероприятий для развития технологической кооперации столичных предприятий со странами Персидского залива. В рамках выставки правительство Москвы представит решения местных компаний в приоритетных для города отраслях промышленности с высоким экспортным потенциалом.
Заммэра напомнил, что Москва в рамках поручения мэра Сергея Собянина развивает торгово-экономическое и промышленное сотрудничество с дружественными государствами, в том числе Саудовской Аравией.
"По итогам 2025 года экспорт продукции столичных предприятий в королевство увеличился на 72%. Москва занимает первое место среди регионов России по объему товарооборота с Саудовской Аравией, обеспечивая 55% общероссийского показателя по итогам января-ноября 2025 года. Участие столичных компаний в международных отраслевых выставках, таких как “Иннопром. Саудовская Аравия”, позволяет не только продвигать продукцию на перспективные рынки, но и выстраивать долгосрочные партнерские связи в ключевых для города отраслях промышленности", – сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).
На выставке свою продукцию представят 10 компаний, работающих на территории Москвы. Так, столичные предприятия на выставке продемонстрируют оборудования для топливно-энергетического комплекса, микроэлектроники, медицинских изделий, фармацевтических субстанций, промышленной автоматизации, образовательного и интерактивного оборудования.
Например, столичное предприятие "Юнител Инжиниринг" покажет на выставке в Эр-Рияде устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики, которые применяют для автоматизации подстанций и энергосистем. Ряд решений компании уже используются на зарубежных рынках, в том числе в Саудовской Аравии.
Другая московская компания - "НИИМЭ" - привезет на выставку разработки в сфере микроэлектроники и медицинских технологий, включая микроконтроллеры и электромиографические датчики.
Столичный производитель медицинского оборудования - ООО "Компания “Элта”" - представит на "Иннопроме" портативные глюкометры и расходные материалы, которые пользуются спросом на рынках стран Ближнего Востока.
Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" - компания "НЕКС-Т" - привезет на выставку интерактивные комплексы и цифровые решения для образовательной инфраструктуры, а предприятие "Научные развлечения" – цифровые лаборатории для обучения детей и подростков, соответствующие приоритетам образовательной реформы Саудовской Аравии Vision 2030.
В числе участников также производители электрощитового оборудования, систем профессиональной связи, фармацевтических субстанций и оборудования для нефтяной промышленности.
Как рассказал министр столичного правительства, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов, чтобы продвинуть московские товары за рубежом Москва реализует комплексную систему поддержки экспортеров.
"Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности “Моспром” с 2019 года сопровождает выход московских компаний на международные рынки, в том числе через участие в крупнейших отраслевых выставках и бизнес-миссиях. В 2026 году запланировано проведение более 30 международных мероприятий для столичных промышленников, включая страны Ближнего Востока", – отметил Гарбузов.
Отдельный блок экспозиции будет посвящен презентации инвестиционного потенциала особой экономической зоны "Технополис Москва". Посетители стенда смогут узнать о возможностях локализации высокотехнологичных производств в столице, налоговых и таможенных преференциях, готовой инженерной инфраструктуре, а также о проектах резидентов ОЭЗ в сферах микроэлектроники, фармацевтики, приборостроения и промышленной автоматизации. Особый акцент будет сделан на перспективах промышленной кооперации и совместных инвестиционных проектов с партнерами из Саудовской Аравии и стран Персидского залива.
 
