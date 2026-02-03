В РПЦ призвали маргинализовать ненормативную лексику

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ненормативную лексику нужно маргинализовать, для людей ее использующих социальный лифт должен остановиться, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечается 3 февраля.

"Очень важно именно маргинализировать матерную лексику. И маргинализировать тех людей, которые эту лексику используют... Использование или неиспользование матерной лексики, на мой взгляд, должно быть определенным квалификационным требованием. Так общество могло бы показать, что для него это действительно важно. То есть человек, который матерится напропалую, его социальный лифт должен где-то остановиться, потому что общество это не приемлет", - сказал Кипшидзе.

Кипшидзе отметил, что зачастую люди, занимающие ответственные государственные посты, руководящие бизнесом, считают себя вправе использовать ненормативную лексику, а их подчиненные вынуждены себя сдерживать, но не по причине того, что они имеют какие-то нравственные барьеры, а потому что "начальству можно все".