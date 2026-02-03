Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ призвали маргинализовать ненормативную лексику - РИА Новости, 03.02.2026
17:48 03.02.2026
В РПЦ призвали маргинализовать ненормативную лексику
В РПЦ призвали маргинализовать ненормативную лексику - РИА Новости, 03.02.2026
В РПЦ призвали маргинализовать ненормативную лексику
2026-02-03T17:48:00+03:00
2026-02-03T17:48:00+03:00
общество
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
русская православная церковь
2026
Новости
общество, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, русская православная церковь
Общество, Вахтанг Кипшидзе, Московский Патриархат, Русская православная церковь
В РПЦ призвали маргинализовать ненормативную лексику

Кипшидзе: для матерящихся людей социальный лифт не должен работать

Словарь русского языка
Словарь русского языка - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Fotolia / daria_riza
Словарь русского языка. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ненормативную лексику нужно маргинализовать, для людей ее использующих социальный лифт должен остановиться, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечается 3 февраля.
Словарь русского языка - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В РПЦ назвали мат песьим языком
Вчера, 14:40
Кипшидзе подчеркнул, что Русская православная церковь всегда выступала против использования ненормативной лексики в русском языке в общении между людьми.
"Очень важно именно маргинализировать матерную лексику. И маргинализировать тех людей, которые эту лексику используют... Использование или неиспользование матерной лексики, на мой взгляд, должно быть определенным квалификационным требованием. Так общество могло бы показать, что для него это действительно важно. То есть человек, который матерится напропалую, его социальный лифт должен где-то остановиться, потому что общество это не приемлет", - сказал Кипшидзе.
Кипшидзе отметил, что зачастую люди, занимающие ответственные государственные посты, руководящие бизнесом, считают себя вправе использовать ненормативную лексику, а их подчиненные вынуждены себя сдерживать, но не по причине того, что они имеют какие-то нравственные барьеры, а потому что "начальству можно все".
"А должно быть не так. Если вы не имеете уважение к русскому языку, если не умеете его использовать, не умеете воздерживаться от языка, который всегда был языком людей находящихся в социальном низу, то, значит, вам не место на руководящей должности", - подчеркнул Кипшидзе.
Вид на Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Священник рассказал, как бороться со сквернословием
Вчера, 15:16
 
ОбществоВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатРусская православная церковь
 
 
