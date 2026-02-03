Рейтинг@Mail.ru
"Лада" — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 3 февраля
Хоккей
 
17:00 03.02.2026
"Лада" — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 3 февраля
"Лада" — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 3 февраля
"Лада" и "Металлург" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
лада, металлург (магнитогорск), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Лада, Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)

"Лада" — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 3 февраля

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. "Лада" и "Металлург" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 3 февраля и начнется в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
03 февраля 2026 • начало в 18:00
Завершен
Лада
2 : 3
Металлург Мг
03:19 • Riley Sawchuk
06:57 • Андрей Алтыбармакян
(Артур Тянулин, Riley Sawchuk)
08:05 • Александр Петунин
(Артем Минулин, Макар Хабаров)
17:57 • Никита Михайлис
(Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев)
04:58 • Никита Михайлис
(Егор Яковлев, Александр Петунин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
