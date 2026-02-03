В Кузбассе экс-воспитателя ждет суд по делу об избиении детей

КЕМЕРОВО, 3 фев – РИА Новости. Бывшему сотруднику специального учебно-воспитательного учреждения в Кузбассе грозит до 3 лет лишения свободы за избиения детей, дело направлено в суд, сообщают пресс-службы СУСК и прокуратуры региона.

В следственном управлении Следственного комитета по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего дежурного специального учебно-воспитательного учреждения. Он обвиняется в преступлении по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением).

"Следствием установлено, что… с января по март 2025 года обвиняемый, ссылаясь на нарушения воспитанниками распорядка, жестоко обращался с четырьмя несовершеннолетними в возрасте 14 и 15 лет, в том числе применяя к ним физическую силу и недозволительные методы воспитания", – сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

По данным прокуратуры региона, один из мальчиков сообщил о происходящем в учреждении матери, которая обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела.

В СУСК отметили, что информация также получила распространение в социальных сетях.