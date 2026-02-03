Рейтинг@Mail.ru
09:13 03.02.2026
В Кузбассе экс-воспитателя ждет суд по делу об избиении детей
происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Происшествия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
В Кузбассе экс-воспитателя ждет суд по делу об избиении детей

В Кузбассе экс-воспитателю грозит до трех лет лишения свободы за избиение детей

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Наручники. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 3 фев – РИА Новости. Бывшему сотруднику специального учебно-воспитательного учреждения в Кузбассе грозит до 3 лет лишения свободы за избиения детей, дело направлено в суд, сообщают пресс-службы СУСК и прокуратуры региона.
В следственном управлении Следственного комитета по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего дежурного специального учебно-воспитательного учреждения. Он обвиняется в преступлении по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением).
"Следствием установлено, что… с января по март 2025 года обвиняемый, ссылаясь на нарушения воспитанниками распорядка, жестоко обращался с четырьмя несовершеннолетними в возрасте 14 и 15 лет, в том числе применяя к ним физическую силу и недозволительные методы воспитания", – сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
По данным прокуратуры региона, один из мальчиков сообщил о происходящем в учреждении матери, которая обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела.
В СУСК отметили, что информация также получила распространение в социальных сетях.
"Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый не признал, ему грозит до 3 лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – сообщили в прокуратуре.
Заголовок открываемого материала