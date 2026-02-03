Рейтинг@Mail.ru
Куртукова рассказала о самой важной вещи из ее коллекции - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
07:47 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/kurtukova-2071793688.html
Куртукова рассказала о самой важной вещи из ее коллекции
Куртукова рассказала о самой важной вещи из ее коллекции - РИА Новости, 03.02.2026
Куртукова рассказала о самой важной вещи из ее коллекции
Самый дорогой костюм исполнительница хита "Матушка-земля" Татьяна Куртукова привезла из села Канаевка, об этом певица рассказала в интервью РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T07:47:00+03:00
2026-02-03T07:47:00+03:00
шоубиз
культура
новости культуры
музыка
песни
знаменитости
хиты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015500803_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_5d5c08a93de196dd841cc066f1fdfcd9.jpg
https://ria.ru/20250508/matushka-2015604914.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015500803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_310389708914dd3fe4c5200af30d7fe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
культура, новости культуры, музыка, песни, знаменитости, хиты
Шоубиз, Культура, Новости культуры, Музыка, песни, Знаменитости, хиты
Куртукова рассказала о самой важной вещи из ее коллекции

Куртукова рассказала о самой важной вещи из ее коллекции народных костюмов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевица Татьяна Куртукова выступает на церемонии награждения Всероссийской муниципальной премией "Служение" в Москве
Певица Татьяна Куртукова выступает на церемонии награждения Всероссийской муниципальной премией Служение в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Певица Татьяна Куртукова выступает на церемонии награждения Всероссийской муниципальной премией "Служение" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Самый дорогой костюм исполнительница хита "Матушка-земля" Татьяна Куртукова привезла из села Канаевка, об этом певица рассказала в интервью РИА Новости.
Татьяна Куртукова зачастую выступает в аутентичных народных костюмах. Певица привозит их из поездок по стране и собрала уже неплохую коллекцию.
"Я много ездила в фольклорные экспедиции, а также участвовала в фестивалях. Народный костюм — столь же важная часть нашего наследия, как и народные песни. Поэтому соприкосновение с этой стороной русской культуры было естественным. Одним из самых особенных для меня, пожалуй, является костюм села Канаевка. Для меня он очень важен. Но в принципе мне сложно что-то выделить или выбрать, ведь каждая вещь — это фрагменты истории. А также напоминание зрителю о том, как многообразно традиционное ремесло России", — призналась артистка.
Татьяна Куртукова стала всемирно известной после того, как в соцсетях завирусился трек "Матушка-земля" в ее исполнении. Песня стала настоящим хитом.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.
Певица Татьяна Куртукова выступает на концерте в рамках ПМЭФ на Дворцовой площади Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Покорила США и Европу: как русская "Матушка" стала мировым хитом
8 мая 2025, 08:00
 
ШоубизКультураНовости культурыМузыкапесниЗнаменитостихиты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала