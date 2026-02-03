Куртукова рассказала о самой важной вещи из ее коллекции

"Я много ездила в фольклорные экспедиции, а также участвовала в фестивалях. Народный костюм — столь же важная часть нашего наследия, как и народные песни. Поэтому соприкосновение с этой стороной русской культуры было естественным. Одним из самых особенных для меня, пожалуй, является костюм села Канаевка. Для меня он очень важен. Но в принципе мне сложно что-то выделить или выбрать, ведь каждая вещь — это фрагменты истории. А также напоминание зрителю о том, как многообразно традиционное ремесло России", — призналась артистка.