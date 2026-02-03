https://ria.ru/20260203/kurtukova-2071793688.html
Куртукова рассказала о самой важной вещи из ее коллекции - РИА Новости, 03.02.2026
Самый дорогой костюм исполнительница хита "Матушка-земля" Татьяна Куртукова привезла из села Канаевка, об этом певица рассказала в интервью РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Самый дорогой костюм исполнительница хита "Матушка-земля" Татьяна Куртукова привезла из села Канаевка, об этом певица рассказала в интервью РИА Новости.
Татьяна Куртукова зачастую выступает в аутентичных народных костюмах. Певица привозит их из поездок по стране и собрала уже неплохую коллекцию.
"Я много ездила в фольклорные экспедиции, а также участвовала в фестивалях. Народный костюм — столь же важная часть нашего наследия, как и народные песни. Поэтому соприкосновение с этой стороной русской культуры было естественным. Одним из самых особенных для меня, пожалуй, является костюм села Канаевка. Для меня он очень важен. Но в принципе мне сложно что-то выделить или выбрать, ведь каждая вещь — это фрагменты истории. А также напоминание зрителю о том, как многообразно традиционное ремесло России", — призналась артистка.
Татьяна Куртукова стала всемирно известной после того, как в соцсетях завирусился трек "Матушка-земля" в ее исполнении. Песня стала настоящим хитом.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.