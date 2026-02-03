Рейтинг@Mail.ru
Исполнительница хита "Матушка-земля" раскрыла подробности личной жизни - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
04:17 03.02.2026 (обновлено: 12:50 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/kurtukova-2071792517.html
Исполнительница хита "Матушка-земля" раскрыла подробности личной жизни
Исполнительница хита "Матушка-земля" раскрыла подробности личной жизни - РИА Новости, 03.02.2026
Исполнительница хита "Матушка-земля" раскрыла подробности личной жизни
Исполнительница хита "Матушка-земля" певица Татьяна Куртукова рассказала РИА Новости, что ставит семью на первое место, у нее есть дочь и муж, который вовлечен... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T04:17:00+03:00
2026-02-03T12:50:00+03:00
шоубиз
культура
новости культуры
музыка
хиты
знаменитости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015500781_0:59:3030:1763_1920x0_80_0_0_b94f8b90ba69af6ad2b1bd37e5b3bc83.jpg
https://ria.ru/20250508/matushka-2015604914.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015500781_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_bf4ccab95268bd5dc70333c1840d0a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
культура, новости культуры, музыка, хиты, знаменитости
Шоубиз, Культура, Новости культуры, Музыка, хиты, Знаменитости
Исполнительница хита "Матушка-земля" раскрыла подробности личной жизни

Исполнительница хита "Матушка-земля" рассказала о своей семье

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкПевица Татьяна Куртукова участвует в пресс-конференции в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Певица Татьяна Куртукова участвует в пресс-конференции в ММПЦ медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Перейти в медиабанк
Певица Татьяна Куртукова участвует в пресс-конференции в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Исполнительница хита "Матушка-земля" певица Татьяна Куртукова рассказала РИА Новости, что ставит семью на первое место, у нее есть дочь и муж, который вовлечен в процесс воспитания ребенка.
Супруг Куртуковой — юрист Никита Макеев. В 2023 году у пары родилась дочь Евника.
"Мой супруг полностью вовлечен во все процессы воспитания нашей дочери с самого первого дня. И его профессиональная деятельность — также часть нашей общей жизни. Для нас обоих именно семья на первом месте в списке приоритетов", — отметила певица.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.
Певица Татьяна Куртукова выступает на концерте в рамках ПМЭФ на Дворцовой площади Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Покорила США и Европу: как русская "Матушка" стала мировым хитом
8 мая 2025, 08:00
 
ШоубизКультураНовости культурыМузыкахитыЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала