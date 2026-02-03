"Отдала бы все ради Олимпиады": как Лала Крамаренко вернулась на ковер

Лала Крамаренко вернулась на соревнования, совершив невозможное! РИА Новости Спорт рассказывает уникальную историю гимнастки с выдающимся талантом, которая перезапускает карьеру.

"До слез"

Возвращение Лалы само по себе уже большая победа, хотя она, как настоящая максималистка, наверняка его так не воспринимает. Полтора года назад ей сделали сложнейшую операцию на колене сразу после триумфального выступления на Играх БРИКС. Ирина Винер даже опасалась, что такая травма будет приговором спортивной карьере. Переживал за будущее дочери и отец Лалы Дмитрий Крамаренко - тренер вратарей футбольного ЦСКА.

« "Травма очень непростая, встречается достаточно редко. Там не просто задет латеральный мениск — и киста Беккера, тело Гоффа… У Лалы улучшений как таковых не оказалось. Тупая боль осталась надолго, да и сейчас колено не такое, как было раньше. Потому мы с Лалой решили дать еще большую паузу — чтобы перестала набираться жидкость. При вскрытии обнаружилась проблема с передним и задним рогом, и врач сделал резекцию с обеих сторон", - рассказывал Дмитрий Sport24.

Лала прошла через трудный период реабилитации и сомнений, сможет ли она снова выйти на ковер. Был момент, когда она почти перестала в это верить - восстановление затягивалось, боль не отступала. Не добавляли радости и политические решения: в апреле 2025 года Крамаренко отказали в нейтральном статусе, а значит, она пока не может участвовать в международных соревнованиях. Для спортсменки, чья мечта до слез - Олимпиада, это был жестокий удар.

"До слез" в данном случае не гипербола. В недавнем интервью Яне Батыршиной Лала заплакала, отвечая на вопрос о мечте: "Отдала бы все, чтобы поехать на Олимпийские игры. Эта мечта сохраняется, наверное… Наверное, потому что я не знаю, получится ли у меня".

Сейчас Крамаренко 21 год - она по меркам своего вида спорта взрослая. Как полагается при ее опыте, уровне мастерства и регалиях, у нее есть собственный стиль - томная, чувственная и очень женственная гимнастика. Нельзя сказать, что после перерыва она предстала перед судьями и зрителями принципиально другой. Пока эксперименты касаются в первую очередь внешнего вида - более спокойный макияж и прическа и необычные купальники. Три из четырех выполнены в черном цвете с одним ярким акцентом. В упражнении с обручем на музыку Intermezzo (саундтрек к фильму "Мария" про оперную певицу Марию Каллас), например, комбинезон с глубоким вырезом на спине и жемчужным ожерельем на лифе. Силуэтом и деталями он напоминает черное платье с открытыми плечами Каллас, в котором она часто появлялась на сцене.

Упражнение с мячом под песню американской блюзовой исполнительницы Бэт Харт Love Is A Lie Лала исполняет в минималистичном черном купальнике. Из украшений только сверкающие стразы да несравненная пластика. Упражнение с булавами поставлено на песни испанской исполнительницы Siempre Me Quedara и Malo, и это, конечно, 100% попадание в фактуру Лалы, особенно финальное фламенко. В нем она в полной мере может выразить свою экспрессию.

Про упражнение с лентой стоит сказать отдельно - это "Лунная соната" Бетховена с добавлением текста из песни The Most Beautiful Thought Фореста Блакка в начале и в конце. Для ленты сделали исключение из правила черных костюмов - здесь купальник сложного сизо-голубого цвета с градиентом и длинными рукавами.

« "Готовим с тренерами очень красивую программу. Я не буду, конечно, раскрывать всех секретов, но упражнение с лентой, наверное, самое-самое любимое. Мы соединили там музыку со словами и "Лунную сонату". Это действительно слияние музыки, танца, движений, красоты, любви", - отметила гимнастка в соцсетях федерации.

В этом описании Лала очень точно передает собственный стиль. После перерыва она стала еще музыкальнее, особенно это заметно как раз в упражнении с лентой. Каждый ее поворот и изгиб попадает в ритм, настроение, музыкальную окраску. Возможно, тут помогло участие в концертах Винер во время перерыва - Лале там удавалось примерять разноплановые образы и выходить на сцену под разную музыку.

"Она такая же, как Кабаева"

За четыре вида в многоборье командных соревнований (это отбор в личное многоборье и финалы отдельных видов) на чемпионате Москвы Крамаренко набрала всего 106,2 балла. Для нее это очень скромный результат. Главным образом, подвел обруч - с ним Лала показала только 21 результат. В остальных видах ей удалось войти в десятку.

Если посмотреть на всю карьеру Крамаренко, становится понятно, что ей хватит характера, чтобы дождаться своей Олимпиады. С самого детства ей приходилось сталкиваться с недобрым отношением соперниц. Еще в Баку одногруппницы запирали ее в туалете. В Москве в Центре олимпийской подготовки как-то налили воду в сапоги - дело было зимой, так что последствия диверсии могли оказаться очень неприятными. Лала имени обидчицы не узнала, да и мстить никому не собиралась, - разве что на ковре.

Добавляло проблем и то, что она визуально не вписывается в усредненный архетип российской гимнастки - высокой девушки с длинными руками и ногами. Лала сложена иначе, и в этом ее яркая индивидуальность и красота. Чего стоят только эти стопы с уникальным высоченным подъемом! Но чтобы это принять, даже Винер понадобилось время.

« "Понятно, я и на воде сидела, и на трех финиках. Каждый день, когда я заходила в зал, Ирина Александровна говорила, что я жирная. Когда ты это слышишь, начинаются какие-то комплексы", - призналась Крамаренко в интервью Батыршиной.

Сама Винер в интервью Надежде Стрелец тоже говорила, что приняла инаковость ученицы только со временем: "Для меня сначала это было неэстетично, а потом я перестала обращать внимание, и стало эстетично. Все в порядке, делает прекрасные упражнения. Она не вторая после Кабаевой по артистизму, она такая же".

В общем, ее путь никогда не был легким и безоблачным, если даже кому-то со стороны казалось обратное. И сейчас абсолютная чемпионка России-2024 на общих основаниях проходит отбор на чемпионат этого года. Ее судят без поблажек и скидок на имя и на долгий перерыв. Да, упражнениям пока не хватает сложности, движениям - легкости, но было бы странно ждать все это именно сейчас, в январе 2026 года, после таких проблем со здоровьем и столь долгой паузы.

Крамаренко всего несколько месяцев назад приступила к полноценным тренировкам, недавно собрала новую программу. И она сама, и ее тренер Ляйсан Савицкая точно держат в голове, что их возвращение - забег на длинную дистанцию. Поэтому так важно не форсировать, дать себе время полноценно восстановиться и набрать форму.