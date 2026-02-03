В ОП поддержали законопроект о противодействии кибермошенничеству

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Общественная палата РФ (ОП РФ) концептуально поддержала законопроект о противодействии кибермошенничеству, сообщил РИА Новости член комиссии палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Во вторник в ОП РФ прошла общественная экспертиза проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий)".
"Законопроект сегодня концептуально поддержан Общественной палатой Российской Федерации. Считаю, что данный пакет инициатив в случае их вступления коренным образом изменит текущую ситуацию по противодействию мошенничеству в нашей стране", - сказал Машаров.
Эксперт отметил, что первый пакет инициатив продемонстрировал свою эффективность, поскольку телефонное и дистанционное мошенничество, несмотря на усилия преступных сообществ, пошло на спад.
"Антифрод 2.0" - это комплекс мер, которые нужно учесть сегодня, так как завтра будет уже поздно, киберпреступность не стоит на месте, играет на опережение, наша задача победить их на регуляторном поле", - заключил собеседник агентства.
Ранее министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработало законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" во исполнение подпункта "а" пункта 2 перечня поручений президента РФ от 1 апреля 2025 года № Пр-706. Его цель - комплексное совершенствование мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.