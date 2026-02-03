Рейтинг@Mail.ru
Казахстанские юниоры обыграли женскую сборную России по хоккею - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Хоккей
 
20:36 03.02.2026
Казахстанские юниоры обыграли женскую сборную России по хоккею
Казахстанские юниоры обыграли женскую сборную России по хоккею
Юниорская сборная Казахстана по хоккею (игроки не старше 18 лет) обыграла женскую команду России на турнире Eurasia Jastar Cup в Астане. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T20:36:00+03:00
2026-02-03T20:36:00+03:00
хоккей
спорт
спорт
Хоккей, Спорт
Казахстанские юниоры обыграли женскую сборную России по хоккею

Казахстанские юниоры победили женскую сборную России на турнире в Астане

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Юниорская сборная Казахстана по хоккею (игроки не старше 18 лет) обыграла женскую команду России на турнире Eurasia Jastar Cup в Астане.
Встреча закончилась со счетом 9:4 (2:1, 5:1, 2:2) в пользу казахстанских хоккеистов. В составе российской сборной шайбы забросили Вероника Коржакова (5-я минута), Кристина Глухарева (23), Елизавета Шкалева (41) и Валерия Иванова (48). У команды Казахстана отличились Данил Челюк (6), Таир Бигаринов (17, 25, 36), Темирлан Айболулы (26, 29), Матвей Желтоножко (27), Жахангер Тлеухан (41) и Егор Кравченко (44).
Турнир в Астане, в котором также принимают участие сборная России из игроков не старше 16 лет и национальная команда Белоруссии из игроков не старше 17 лет, продлится до 5 февраля.
ХоккейСпорт
 
