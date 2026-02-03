https://ria.ru/20260203/khokkey-2072040705.html
Казахстанские юниоры обыграли женскую сборную России по хоккею
Казахстанские юниоры обыграли женскую сборную России по хоккею - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Казахстанские юниоры обыграли женскую сборную России по хоккею
Юниорская сборная Казахстана по хоккею (игроки не старше 18 лет) обыграла женскую команду России на турнире Eurasia Jastar Cup в Астане. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T20:36:00+03:00
2026-02-03T20:36:00+03:00
2026-02-03T20:36:00+03:00
хоккей
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100500/84/1005008436_0:154:2561:1594_1920x0_80_0_0_c3df086bc2ca8d99d09a970aea0351ba.jpg
https://ria.ru/20260203/metallurg-2072038539.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100500/84/1005008436_64:0:2336:1704_1920x0_80_0_0_ae771b1e37c770937318b4af58639019.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт
Казахстанские юниоры обыграли женскую сборную России по хоккею
Казахстанские юниоры победили женскую сборную России на турнире в Астане
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Юниорская сборная Казахстана по хоккею (игроки не старше 18 лет) обыграла женскую команду России на турнире Eurasia Jastar Cup в Астане.
Встреча закончилась со счетом 9:4 (2:1, 5:1, 2:2) в пользу казахстанских хоккеистов. В составе российской сборной шайбы забросили Вероника Коржакова (5-я минута), Кристина Глухарева (23), Елизавета Шкалева (41) и Валерия Иванова (48). У команды Казахстана отличились Данил Челюк (6), Таир Бигаринов (17, 25, 36), Темирлан Айболулы (26, 29), Матвей Желтоножко (27), Жахангер Тлеухан (41) и Егор Кравченко (44).
Турнир в Астане, в котором также принимают участие сборная России из игроков не старше 16 лет и национальная команда Белоруссии из игроков не старше 17 лет, продлится до 5 февраля.