Юниорская сборная России по хоккею обыграла белорусов на турнире в Астане
Хоккей
 
15:36 03.02.2026 (обновлено: 16:44 03.02.2026)
Юниорская сборная России по хоккею обыграла белорусов на турнире в Астане
Сборная России по хоккею из игроков не старше 16 лет одержала победу над командой Белоруссии (в возрасте до 17 лет) на турнире Eurasia Jastar Cup в Астане.
спорт
Хоккей, Спорт
Юниорская сборная России обыграла команду Белоруссии в матче Eurasia Jastar Cup

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШайба в воротах
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шайба в воротах. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сборная России по хоккею из игроков не старше 16 лет одержала победу над командой Белоруссии (в возрасте до 17 лет) на турнире Eurasia Jastar Cup в Астане.
Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу российских юниоров. В составе победителей шайбы забросили Максим Рябов (12-я минута) и Федор Бондаренко (38). У белорусской команды отличился Артур Жук (29).
Турнир в Астане, в котором также принимают участие женская сборная России и национальная команда Казахстана (до 18 лет), продлится до 5 февраля.
