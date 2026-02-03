https://ria.ru/20260203/khokkey-2071970136.html
Юниорская сборная России по хоккею обыграла белорусов на турнире в Астане
Сборная России по хоккею из игроков не старше 16 лет одержала победу над командой Белоруссии (в возрасте до 17 лет) на турнире Eurasia Jastar Cup в Астане. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
хоккей
спорт
спорт
