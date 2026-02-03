Рейтинг@Mail.ru
Жителя КБР, задушившего бабушку, отправили на принудительное лечение
03.02.2026
Жителя КБР, задушившего бабушку, отправили на принудительное лечение
Жителя КБР, задушившего бабушку, отправили на принудительное лечение
Майский районный суд Кабардино-Балкарии признал невменяемым и отправил на принудительное лечение местного жителя, которого обвиняли в том, что он убил свою...
2026
Жителя КБР, задушившего бабушку, отправили на принудительное лечение

Жителя КБР отправили на принудительное лечение после убийства бабушки

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 3 фев – РИА Новости. Майский районный суд Кабардино-Балкарии признал невменяемым и отправил на принудительное лечение местного жителя, которого обвиняли в том, что он убил свою бабушку, задушив ее с помощью боевого приема "двойной нельсон", сообщила пресс-служба суда.
По данным суда, в октябре 2025 года 23-летний житель города Майский вошел в спальню 82-летней бабушки, усадил ее на кровати и стал отрабатывать на ней боевой прием двойной нельсон. Он продел руки под ее подмышки, соединил свои запястья на ее затылке и, зафиксировав голову, стал оттягивать вниз. В таком положении внук удерживал бабушку в течение 30 секунд не менее четырех раз. В результате она скончалась от механической асфиксии. Во время следствия у мужчины было выявлено психическое расстройство, представляющего опасность для него и других лиц.
"Судом вынесено постановление о признании подсудимого лицом, не подлежащим уголовной ответственности, освобождении от уголовной ответственности и применении принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа, до выхода из болезненного состояния с последующим направлением на экспертизу для решения диагностических и экспертных вопросов", - говорится в сообщении.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Бастрыкину доложат о ходе расследования убийства мальчика в Петербурге
