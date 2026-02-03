Жителя КБР, задушившего бабушку, отправили на принудительное лечение

По данным суда, в октябре 2025 года 23-летний житель города Майский вошел в спальню 82-летней бабушки, усадил ее на кровати и стал отрабатывать на ней боевой прием двойной нельсон. Он продел руки под ее подмышки, соединил свои запястья на ее затылке и, зафиксировав голову, стал оттягивать вниз. В таком положении внук удерживал бабушку в течение 30 секунд не менее четырех раз. В результате она скончалась от механической асфиксии. Во время следствия у мужчины было выявлено психическое расстройство, представляющего опасность для него и других лиц.