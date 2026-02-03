https://ria.ru/20260203/kbr-2071922526.html
Жителя КБР, задушившего бабушку, отправили на принудительное лечение
Жителя КБР, задушившего бабушку, отправили на принудительное лечение - РИА Новости, 03.02.2026
Жителя КБР, задушившего бабушку, отправили на принудительное лечение
Майский районный суд Кабардино-Балкарии признал невменяемым и отправил на принудительное лечение местного жителя, которого обвиняли в том, что он убил свою... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T13:22:00+03:00
2026-02-03T13:22:00+03:00
2026-02-03T13:22:00+03:00
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260203/peterburg-2071882862.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Жителя КБР, задушившего бабушку, отправили на принудительное лечение
Жителя КБР отправили на принудительное лечение после убийства бабушки
НАЛЬЧИК, 3 фев – РИА Новости.
Майский районный суд Кабардино-Балкарии признал невменяемым и отправил на принудительное лечение местного жителя, которого обвиняли в том, что он убил свою бабушку, задушив ее с помощью боевого приема "двойной нельсон", сообщила пресс-служба суда
.
По данным суда, в октябре 2025 года 23-летний житель города Майский вошел в спальню 82-летней бабушки, усадил ее на кровати и стал отрабатывать на ней боевой прием двойной нельсон. Он продел руки под ее подмышки, соединил свои запястья на ее затылке и, зафиксировав голову, стал оттягивать вниз. В таком положении внук удерживал бабушку в течение 30 секунд не менее четырех раз. В результате она скончалась от механической асфиксии. Во время следствия у мужчины было выявлено психическое расстройство, представляющего опасность для него и других лиц.
"Судом вынесено постановление о признании подсудимого лицом, не подлежащим уголовной ответственности, освобождении от уголовной ответственности и применении принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа, до выхода из болезненного состояния с последующим направлением на экспертизу для решения диагностических и экспертных вопросов", - говорится в сообщении.