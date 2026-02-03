https://ria.ru/20260203/kaluga-2071880072.html
В аэропорту Калуги ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.02.2026
