Япония может пересмотреть выплаты соцпомощи иностранцам - РИА Новости, 03.02.2026
08:20 03.02.2026
Япония может пересмотреть выплаты соцпомощи иностранцам
Япония может пересмотреть выплаты соцпомощи иностранцам - РИА Новости, 03.02.2026
Япония может пересмотреть выплаты соцпомощи иностранцам
Японское правительство не исключает, что в будущем пересмотрит перечень иностранных граждан, которым предоставляется помощь по линии системы социального... РИА Новости, 03.02.2026
в мире
япония
https://ria.ru/20260202/rossija-2071803585.html
https://ria.ru/20250314/yaponiya-2004903254.html
япония
РИА Новости
Новости
в мире, япония
В мире, Япония
Япония может пересмотреть выплаты соцпомощи иностранцам

Япония может пересмотреть перечень иностранцев, получающих социальную помощь

Флаг Японии
Флаг Японии
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 3 фев — РИА Новости. Японское правительство не исключает, что в будущем пересмотрит перечень иностранных граждан, которым предоставляется помощь по линии системы социального обеспечения.
Во второй половине января правительство Японии утвердило “комплексный пакет мер по иностранной политике”, где говорится об “оптимизации применения системы социального обеспечения” и прямо упоминается возможность пересмотра получателей пособий среди иностранцев.
“На данном этапе конкретная политика и график не определены. Прежде всего мы будем активно продвигать обмен информацией на уровне муниципалитетов и сбор данных на национальном уровне о фактическом использовании системы”, - прокомментировал обсуждения в ходе пресс-конференции министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кэнъитиро Уэно.
На уточняющий вопрос журналиста относительно содержания пакета мер, министр признал, что в документе действительно зафиксировано намерение пересмотреть административный порядок предоставления помощи иностранцам.
“В комплексных мерах действительно указано "включая пересмотр круга лиц, подпадающих под административные меры. Это рассматривается как одна из будущих задач, однако, прежде всего, мы считаем крайне важным установить реальную ситуацию, и именно на этом правительство намерено сосредоточиться в первую очередь”, - добавил он.
Формально система социальной помощи в Японии распространяется только на граждан страны. Иностранцы получают выплаты лишь в рамках административной практики “по гуманитарным соображениям”, без чётко прописанных в законе критериев, что и позволяет правительству говорить о возможном пересмотре круга получателей.
В мире, Япония
 
 
