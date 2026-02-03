Рейтинг@Mail.ru
СК проверяет информацию об изнасиловании в пермском наркодиспансере - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 03.02.2026 (обновлено: 11:57 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/iznasilovanie-2071886477.html
СК проверяет информацию об изнасиловании в пермском наркодиспансере
СК проверяет информацию об изнасиловании в пермском наркодиспансере - РИА Новости, 03.02.2026
СК проверяет информацию об изнасиловании в пермском наркодиспансере
СК проверяет информацию об изнасиловании сотрудником пермского наркодиспансера молодой пациентки, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T11:27:00+03:00
2026-02-03T11:57:00+03:00
происшествия
россия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20260202/bloger-2071784150.html
россия
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет информацию об изнасиловании в пермском наркодиспансере

СК проверит данные об изнасиловании пациентки работником наркодиспансера в Перми

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 3 фев - РИА Новости. СК проверяет информацию об изнасиловании сотрудником пермского наркодиспансера молодой пациентки, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что сотрудник наркодиспансера в Индустриальном районе Перми изнасиловал молодую пациентку, которую "скорая" доставила из ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения.
"Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится процессуальная проверка по ст. 131 УК РФ (изнасилование)", - рассказали в ведомстве.
Предварительно сотрудниками установлено, что 1 января девушку привезли в отделение неотложной помощи медучреждения в Индустриальном районе. Правоохранителям пермячка рассказала, что в период нахождения в диспансере в отношении ее было совершено преступление против половой свободы, добавила собеседница.
Клауд Роммель - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Петербургский блогер получил 15 лет за изнасилование девочки
2 февраля, 18:33
 
ПроисшествияРоссияПермьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала