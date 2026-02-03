https://ria.ru/20260203/iznasilovanie-2071886477.html
СК проверяет информацию об изнасиловании в пермском наркодиспансере
СК проверяет информацию об изнасиловании в пермском наркодиспансере - РИА Новости, 03.02.2026
СК проверяет информацию об изнасиловании в пермском наркодиспансере
СК проверяет информацию об изнасиловании сотрудником пермского наркодиспансера молодой пациентки, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T11:27:00+03:00
2026-02-03T11:27:00+03:00
2026-02-03T11:57:00+03:00
ПЕРМЬ, 3 фев - РИА Новости. СК проверяет информацию об изнасиловании сотрудником пермского наркодиспансера молодой пациентки, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что сотрудник наркодиспансера в Индустриальном районе Перми
изнасиловал молодую пациентку, которую "скорая" доставила из ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения.
"Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится процессуальная проверка по ст. 131 УК РФ (изнасилование)", - рассказали в ведомстве.
Предварительно сотрудниками установлено, что 1 января девушку привезли в отделение неотложной помощи медучреждения в Индустриальном районе. Правоохранителям пермячка рассказала, что в период нахождения в диспансере в отношении ее было совершено преступление против половой свободы, добавила собеседница.