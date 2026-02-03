СК проверяет информацию об изнасиловании в пермском наркодиспансере

Предварительно сотрудниками установлено, что 1 января девушку привезли в отделение неотложной помощи медучреждения в Индустриальном районе. Правоохранителям пермячка рассказала, что в период нахождения в диспансере в отношении ее было совершено преступление против половой свободы, добавила собеседница.