В Ленинградской области иностранка сбросила двух детей с балкона

"По данным следствия, 2 февраля... 23-летняя гражданка иностранного государства, находясь на общем балконе 16-го этажа в поселке Новогорелово... реализуя умысел на убийство двоих своих детей 2024 и 2025 годов рождения, выбросила их по очереди с общего балкона, после чего свела счеты с жизнью. Преступный умысел до конца не довела... поскольку детям своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь", – говорится в сообщении.