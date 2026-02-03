В Ленинградской области иностранка сбросила двух детей с балкона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Молодая иностранка сбросила двух своих маленьких детей с балкона на 16-м этаже в поселке Новогорелово Ленинградской области, а затем покончила с собой, дети выжили благодаря оперативной медпомощи, сообщило СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, 2 февраля... 23-летняя гражданка иностранного государства, находясь на общем балконе 16-го этажа в поселке Новогорелово... реализуя умысел на убийство двоих своих детей 2024 и 2025 годов рождения, выбросила их по очереди с общего балкона, после чего свела счеты с жизнью. Преступный умысел до конца не довела... поскольку детям своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух малолетних детей (часть 3 статьи 30, пункты "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ).
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и его причины.