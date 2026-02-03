Рейтинг@Mail.ru
Прогресс для жизни: как будут развиваться опорные населенные пункты - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
15:06 03.02.2026 (обновлено: 15:12 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/infrastruktura-2071909216.html
Прогресс для жизни: как будут развиваться опорные населенные пункты
Прогресс для жизни: как будут развиваться опорные населенные пункты - РИА Новости, 03.02.2026
Прогресс для жизни: как будут развиваться опорные населенные пункты
По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" проработаны долгосрочные стратегии развития опорных населенных пунктов – таких в России свыше 2,1 тысячи. Таким... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:06:00+03:00
2026-02-03T15:12:00+03:00
твой бизнес
благоустройство
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071950583_0:239:1281:959_1920x0_80_0_0_86a66b7b482c4d4a613b63c7abe07e55.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071950583_0:119:1281:1079_1920x0_80_0_0_b9d28d203e226571b8a0b5042b63c818.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
благоустройство, россия
Твой бизнес, Благоустройство, Россия

Прогресс для жизни: как будут развиваться опорные населенные пункты

© Предоставлено Фондом развития территорийПрогресс для жизни: как будут развиваться опорные населенные пункты
Прогресс для жизни: как будут развиваться опорные населенные пункты - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Предоставлено Фондом развития территорий
Прогресс для жизни: как будут развиваться опорные населенные пункты
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" проработаны долгосрочные стратегии развития опорных населенных пунктов – таких в России свыше 2,1 тысячи. Таким образом, будут улучшены условия жизни для более 75% граждан России. Создание стратегий предусматривают мастер-планы. Подобные документы также будут разработаны для 200 городов, где расположены научные центры и объекты государственных корпораций, а также в местах реализации крупных технологических проектов, способствующих укреплению технологического суверенитета Российской Федерации. О том, как изменится жизнь на этих территориях, в материале РИА Новости.
Глобальное обновление
Приоритет развития 2160 опорных населенных пунктов России обозначили в целях национального проекта "Инфраструктура для жизни" и Стратегии пространственного развития РФ с прогнозом до 2036 года. В каждом из них обновят жилье, дороги, общественные пространства, транспорт, социальную инфраструктуру, чтобы к 2030 году условия жизни улучшить на 30%, а к 2036 году – на 60%.
На прошедшем 25 декабря заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что в опорных населенных пунктах проживает более 70% населения страны.
Есть опорные населенные пункты и в новых регионах.
"На территории Донбасса и Новороссии определено 98 опорных населенных пунктов, приоритетное развитие которых будет способствовать достижению национальных целей и стимулировать развитие сопутствующих территорий", – сообщил Хуснуллин.
По словам вице-премьера, идет активная работа по привлечению на новые территории застройщиков.
Принимаемые меры уже привели к росту налоговых поступлений в бюджеты новых регионов. В Запорожской области выдали разрешение на строительство первых многоэтажных домов. Они будут возведены в Мелитополе.
В январе 2026 года Минстроем Запорожской области утвержден Генеральный план развития городского округа Мелитополь до 2044 года. В документ вошли решения по развитию социальной, транспортной, инженерной и туристско-рекреационной инфраструктуры, а также мероприятия в сфере экологии.
"Генпланом предусмотрены мероприятия по реновации жилого фонда, модернизации социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, восстановлению производственных мощностей промышленных предприятий, развитию туристско-рекреационного потенциала территории", – сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
В числе приоритетных направлений генерального плана города – развитие социальной инфраструктуры.
Подход для лучшего качества
Новый подход, создаваемый по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", не просто фиксирует текущее состояние территории, а предлагает лучший вариант ее развития. Вместо точечных застроек делается акцент на комплексном развитии территорий (КРТ). Этот стратегический механизм закреплен в Градостроительном кодексе РФ и охватывает как жилые, так и нежилые территории застройки, обеспечивая по нацпроекту их модернизацию с целью создания комфортной городской среды. Всего в проработке 1 685 территорий общей площадью 39,54 тысячи гектаров.
Комплексное развитие территорий также осуществляется и на Дальнем востоке. Для этого используют инструменты федеральной программы "Дальневосточный квартал", которая стартовала в 2022 году и направлена на стимулирование строительства жилья в регионе.
Так, по программе в Петропавловске-Камчатском на 20 гектарах строится микрорайон "Северный". Этот жилой комплекс включен в долгосрочный комплексный план социально-экономического развития города и считается одним из самых успешных инвестиционных проектов в регионе.
Курорт мирового уровня
По нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" в Петропавловске-Камчатском корпорация Туризм.рф создает круглогодичный курорт международного уровня. На территории "Парка "Три вулкана" появятся геотермальные отели в общей сложности на 1397 номеров, оздоровительный комплекс, конгресс-центр, музей. Предусмотрены рестораны, горнолыжные трассы, канатные дороги и детская зона. В основе реализации проекта – комплексный подход к развитию территории.
© Предоставлено архитектурной компанией "Генпро"Прогресс для жизни: как будут развиваться опорные населенные пункты
Прогресс для жизни: как будут развиваться опорные населенные пункты - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Предоставлено архитектурной компанией "Генпро"
Прогресс для жизни: как будут развиваться опорные населенные пункты
"Мы формируем качественно новую туристическую инфраструктуру, делаем регион ближе и доступнее для путешественников со всей России. Но главное – социальный эффект для наших жителей. Запуск кластера создаст почти 900 новых рабочих мест, ориентированных прежде всего на выпускников наших вузов. Уникальность проекта заключается в философии бережного освоения: это компактная пешеходная деревня и строгие экостандарты. Принципиально важно сделать природу Камчатки доступной, сохранив ее первозданность", – сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Запуск объектов планируется до 2029 года.
"Сам проект – не типичная горнолыжная деревня, а целый город-курорт. При разработке проекта "Генпро" реализовало технически сложное решение, которое учитывает масштаб, мультифункциональность и всесезонность курорта, сейсмическую активность, принципы экотуризма. Территория объекта окружена вулканами, включенными в список наследия ЮНЕСКО, поэтому при планировании было необходимо сохранить существующую экосистему", – прокомментировал основатель разработавшей проект компании "Генпро" Даниил Катриченко.
Весь курортный комплекс представляет собой единое здание, расположенное на обширной пешеходной территории. Для отопления и водоснабжения здесь используют термальные воды.
 
Твой бизнесБлагоустройствоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала