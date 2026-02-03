Прогресс для жизни: как будут развиваться опорные населенные пункты

Прогресс для жизни: как будут развиваться опорные населенные пункты

© Предоставлено Фондом развития территорий Прогресс для жизни: как будут развиваться опорные населенные пункты

По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" проработаны долгосрочные стратегии развития опорных населенных пунктов – таких в России свыше 2,1 тысячи. Таким образом, будут улучшены условия жизни для более 75% граждан России. Создание стратегий предусматривают мастер-планы. Подобные документы также будут разработаны для 200 городов, где расположены научные центры и объекты государственных корпораций, а также в местах реализации крупных технологических проектов, способствующих укреплению технологического суверенитета Российской Федерации. О том, как изменится жизнь на этих территориях, в материале РИА Новости.

Глобальное обновление

Приоритет развития 2160 опорных населенных пунктов России обозначили в целях национального проекта "Инфраструктура для жизни" и Стратегии пространственного развития РФ с прогнозом до 2036 года. В каждом из них обновят жилье, дороги, общественные пространства, транспорт, социальную инфраструктуру, чтобы к 2030 году условия жизни улучшить на 30%, а к 2036 году – на 60%.

На прошедшем 25 декабря заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что в опорных населенных пунктах проживает более 70% населения страны.

Есть опорные населенные пункты и в новых регионах.

"На территории Донбасса и Новороссии определено 98 опорных населенных пунктов, приоритетное развитие которых будет способствовать достижению национальных целей и стимулировать развитие сопутствующих территорий", – сообщил Хуснуллин.

По словам вице-премьера, идет активная работа по привлечению на новые территории застройщиков.

Принимаемые меры уже привели к росту налоговых поступлений в бюджеты новых регионов. В Запорожской области выдали разрешение на строительство первых многоэтажных домов. Они будут возведены в Мелитополе.

В январе 2026 года Минстроем Запорожской области утвержден Генеральный план развития городского округа Мелитополь до 2044 года. В документ вошли решения по развитию социальной, транспортной, инженерной и туристско-рекреационной инфраструктуры, а также мероприятия в сфере экологии.

"Генпланом предусмотрены мероприятия по реновации жилого фонда, модернизации социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, восстановлению производственных мощностей промышленных предприятий, развитию туристско-рекреационного потенциала территории", – сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

В числе приоритетных направлений генерального плана города – развитие социальной инфраструктуры.

Подход для лучшего качества

Новый подход, создаваемый по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" , не просто фиксирует текущее состояние территории, а предлагает лучший вариант ее развития. Вместо точечных застроек делается акцент на комплексном развитии территорий (КРТ). Этот стратегический механизм закреплен в Градостроительном кодексе РФ и охватывает как жилые, так и нежилые территории застройки, обеспечивая по нацпроекту их модернизацию с целью создания комфортной городской среды. Всего в проработке 1 685 территорий общей площадью 39,54 тысячи гектаров.

Комплексное развитие территорий также осуществляется и на Дальнем востоке. Для этого используют инструменты федеральной программы "Дальневосточный квартал", которая стартовала в 2022 году и направлена на стимулирование строительства жилья в регионе.

Так, по программе в Петропавловске-Камчатском на 20 гектарах строится микрорайон "Северный". Этот жилой комплекс включен в долгосрочный комплексный план социально-экономического развития города и считается одним из самых успешных инвестиционных проектов в регионе.

Курорт мирового уровня

По нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" в Петропавловске-Камчатском корпорация Туризм.рф создает круглогодичный курорт международного уровня. На территории "Парка "Три вулкана" появятся геотермальные отели в общей сложности на 1397 номеров, оздоровительный комплекс, конгресс-центр, музей. Предусмотрены рестораны, горнолыжные трассы, канатные дороги и детская зона. В основе реализации проекта – комплексный подход к развитию территории.

© Предоставлено архитектурной компанией "Генпро" Прогресс для жизни: как будут развиваться опорные населенные пункты © Предоставлено архитектурной компанией "Генпро" Прогресс для жизни: как будут развиваться опорные населенные пункты

"Мы формируем качественно новую туристическую инфраструктуру, делаем регион ближе и доступнее для путешественников со всей России. Но главное – социальный эффект для наших жителей. Запуск кластера создаст почти 900 новых рабочих мест, ориентированных прежде всего на выпускников наших вузов. Уникальность проекта заключается в философии бережного освоения: это компактная пешеходная деревня и строгие экостандарты. Принципиально важно сделать природу Камчатки доступной, сохранив ее первозданность", – сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Запуск объектов планируется до 2029 года.

"Сам проект – не типичная горнолыжная деревня, а целый город-курорт. При разработке проекта "Генпро" реализовало технически сложное решение, которое учитывает масштаб, мультифункциональность и всесезонность курорта, сейсмическую активность, принципы экотуризма. Территория объекта окружена вулканами, включенными в список наследия ЮНЕСКО, поэтому при планировании было необходимо сохранить существующую экосистему", – прокомментировал основатель разработавшей проект компании "Генпро" Даниил Катриченко.