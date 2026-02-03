Индия ввела новые таможенные правила для туристов и жителей страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 фев – РИА Новости. Власти Индии одобрили новые таможенные правила, ограничивающие размер беспошлинного ввоза личных вещей для туристов и жителей страны.

Согласно принятым и опубликованным на сайте кабмина страны правилам, въезжающий в Индию по туристической визе путешественник может беспошлинно ввезти личных вещей на сумму 25 тысяч рупий (276 долларов), иностранец, въезжающий в Индию по любой визе, отличной от туристической – на сумму не более 75 тысяч рупий (830 долларов). Такая же сумма установлена для жителей страны и туристов индийского происхождения.

Как добавило индийское агентство ПТИ, новые правила увеличивают действовавшие нормы, повышая лимит для туристов с 15 до 25 тысяч рупий, а для жителей Индии – с 50 до 75 тысяч. Вместе с тем, власти страны не указали правила оценки личных вещей и наказание, которое может грозить при превышении лимита.

Новые правила также вводят ограничение на вес ввозимых в Индию изделий из золота и платины. Женщинам разрешено беспошлинно ввозить до 40 граммов золотых или платиновых изделий, мужчинам - до 20 граммов.

В правила также включен беспошлинный ввоз одного ноутбука и домашних животных.

Министерство финансов Индии отметило, что новые правила таможенного оформления багажа объединяют и пересматривают 35 ранее действовавших циркуляров.