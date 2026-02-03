Рейтинг@Mail.ru
Индия ввела новые таможенные правила для туристов и жителей страны - РИА Новости, 03.02.2026
12:42 03.02.2026
Индия ввела новые таможенные правила для туристов и жителей страны
Индия ввела новые таможенные правила для туристов и жителей страны
Индия ввела новые таможенные правила для туристов и жителей страны
Власти Индии одобрили новые таможенные правила, ограничивающие размер беспошлинного ввоза личных вещей для туристов и жителей страны.
Индия ввела новые таможенные правила для туристов и жителей страны

Индия ограничила беспошлинный ввоз личных вещей для туристов

Государственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 фев – РИА Новости. Власти Индии одобрили новые таможенные правила, ограничивающие размер беспошлинного ввоза личных вещей для туристов и жителей страны.
Согласно принятым и опубликованным на сайте кабмина страны правилам, въезжающий в Индию по туристической визе путешественник может беспошлинно ввезти личных вещей на сумму 25 тысяч рупий (276 долларов), иностранец, въезжающий в Индию по любой визе, отличной от туристической – на сумму не более 75 тысяч рупий (830 долларов). Такая же сумма установлена для жителей страны и туристов индийского происхождения.
