В ГД заявили о попытках ЕС помешать наблюдению за выборами в Госдуму

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ отмечает, что Евросоюз начал кампанию по воспрепятствованию независимому международному наблюдению за предстоящими думскими выборами, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
"Евросоюз начал кампанию по воспрепятствованию независимому международному наблюдению за предстоящими в сентябре выборами в Госдуму. Комиссия отмечает, что эти попытки реализуются через сеть подконтрольных европейским правительствам организаций, оказывающих давление на политиков, готовых сотрудничать с Москвой", - сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.
По его словам, на днях финансируемая Германией и запрещённая в России "Европейская платформа за демократические выборы" (EPDE) обратилась к мировым СМИ и политическим партиям с заявлением о несоответствии предстоящих думских выборов западным стандартам и призвала проигнорировать предложение России принять участие в наблюдении, назвав его "фейковым".
"Заявление EPDE, сделанное задолго до объявления избирательной кампании, свидетельствует о страхе реакционных европейских кругов в связи с успешной работой России по формированию сети профессиональных международных наблюдателей - альтернативы "карманному" БДИПЧ ОБСЕ и другим ангажированным структурам. Такое политическое давление - включая попытки дискредитации, угрозы и травлю в СМИ - стало регулярным в отношении приглашаемых для наблюдения за выборами экспертов и, вероятно, будет только усиливаться", - отметил глава комиссии Госдумы.
Он подчеркнул, что в сложившихся условиях Россия будет и дальше защищать свой электоральный суверенитет и совместно с партнёрами противостоять попыткам деструктивного воздействия на процесс независимого международного наблюдения.