В ГД заявили о попытках ЕС помешать наблюдению за выборами в Госдуму

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ отмечает, что Евросоюз начал кампанию по воспрепятствованию независимому международному наблюдению за предстоящими думскими выборами, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

Он подчеркнул, что в сложившихся условиях Россия будет и дальше защищать свой электоральный суверенитет и совместно с партнёрами противостоять попыткам деструктивного воздействия на процесс независимого международного наблюдения.