После ЧП в уфимской гимназии возбудили дело о покушении на убийство
После ЧП в уфимской гимназии возбудили дело о покушении на убийство - РИА Новости, 03.02.2026
После ЧП в уфимской гимназии возбудили дело о покушении на убийство
Дело о покушении на убийство возбуждено по факту ЧП в гимназии в Уфе, сообщило СУСК России по Башкирии в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T10:42:00+03:00
2026-02-03T10:42:00+03:00
2026-02-03T12:30:00+03:00
происшествия
уфа
россия
радий хабиров
уфа
россия
После ЧП в уфимской гимназии возбудили дело о покушении на убийство
