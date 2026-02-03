Рейтинг@Mail.ru
После ЧП в уфимской гимназии возбудили дело о покушении на убийство - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 03.02.2026 (обновлено: 12:30 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/gimnaziya-2071876635.html
После ЧП в уфимской гимназии возбудили дело о покушении на убийство
После ЧП в уфимской гимназии возбудили дело о покушении на убийство - РИА Новости, 03.02.2026
После ЧП в уфимской гимназии возбудили дело о покушении на убийство
Дело о покушении на убийство возбуждено по факту ЧП в гимназии в Уфе, сообщило СУСК России по Башкирии в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T10:42:00+03:00
2026-02-03T12:30:00+03:00
происшествия
уфа
россия
радий хабиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071905528_0:33:1089:646_1920x0_80_0_0_063caae7d6a095dd49886d54ba39873b.jpg
https://ria.ru/20260202/shkolnik-2071638168.html
уфа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071905528_184:0:1089:679_1920x0_80_0_0_39ecae19f4638bd379c71369f5440a72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, россия, радий хабиров
Происшествия, Уфа, Россия, Радий Хабиров
После ЧП в уфимской гимназии возбудили дело о покушении на убийство

После нападения в уфимской гимназии возбудили дело о покушении на убийство

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗадержание ученика , который устроил стрельбу в гимназии в Уфе
Задержание ученика , который устроил стрельбу в гимназии в Уфе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Задержание ученика , который устроил стрельбу в гимназии в Уфе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 3 фев - РИА Новости. Дело о покушении на убийство возбуждено по факту ЧП в гимназии в Уфе, сообщило СУСК России по Башкирии в своем Telegram-канале.
"Следственным управлением республики возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности по сообщению о стрельбе в одной из школ города Уфы. На место происшествия выехали руководство следственного управления, а также следователи и следователи-криминалисты", - сообщили в ведомстве.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что девятиклассник утром открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали. По предварительным данным полиции, девятиклассник прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом и несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Омской области подростка арестовали за подготовку теракта в школе
2 февраля, 10:01
 
ПроисшествияУфаРоссияРадий Хабиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала