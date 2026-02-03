Рейтинг@Mail.ru
16:05 03.02.2026 (обновлено: 17:05 03.02.2026)
Экс-заместителей главы Курской области будут судить за взятки
Экс-заместителей главы Курской области будут судить за взятки

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в суд дела экс-заместителей губернатора Курской области Алексея Смирнова и Алексея Дедова, обвиняемых в получении взяток на сумму свыше 20 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывших заместителей губернатора Курской области Алексея Смирнова и Алексея Дедова, а также местного жителя Дмитрия Шубина… Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Курска для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе.
Александр Володько - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Экс-министра природных ресурсов Курской области заключили под стражу
Вчера, 15:48
По версии следствия, в период с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве Шубина получили взятки на более чем 20 миллионов рублей от представителей коммерческих организаций. Деньги им передавались за общее покровительство, а также заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника и лично взяток в виде денег, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
На Кубани экс-полицейских осудили за взятку автомобилем
Вчера, 13:55
Мещанский суд столицы в апреле 2025 года арестовал экс-губернатора Курской области Смирнова (он руководил регионом с сентября 2024 по май 2025 года) и его бывшего первого заместителя Дедова. По версии следствия, они совместно с руководством "Корпорации развития Курской области" организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе.
Ленинский райсуд Курска рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-гендиректор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его бывший заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
В отдельное производство было выделено дело экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева, который пошел на сделку со следствием и получил 5,5 лет колонии.
Наручники - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Суд арестовал двоих детей депутата Госдумы по иску Генпрокуратуры
28 января, 20:11
 
