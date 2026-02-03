Экс-заместителей главы Курской области будут судить за взятки

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в суд дела экс-заместителей губернатора Курской области Алексея Смирнова и Алексея Дедова, обвиняемых в получении взяток на сумму свыше 20 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, в период с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве Шубина получили взятки на более чем 20 миллионов рублей от представителей коммерческих организаций. Деньги им передавались за общее покровительство, а также заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника и лично взяток в виде денег, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Мещанский суд столицы в апреле 2025 года арестовал экс-губернатора Курской области Смирнова (он руководил регионом с сентября 2024 по май 2025 года) и его бывшего первого заместителя Дедова. По версии следствия, они совместно с руководством "Корпорации развития Курской области" организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе.

Ленинский райсуд Курска рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-гендиректор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его бывший заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.