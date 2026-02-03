В Финляндии заявили, что Европа все еще может доверять Трампу

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Европа все еще может доверять и США, и американскому лидеру Дональду Трампу, несмотря на его притязания на Гренландию, считает министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
"Да, мы можем доверять Дональду Трампу и в первую очередь Соединенным Штатам. В этом я совершенно убеждена", - заявила Валтонен в интервью немецкому изданию Hannoversche Allgemeine Zeitung.
По словам министра, если судить по последним официальным документов из Вашингтона, например, стратегии безопасности, то США не планируют выйти из НАТО или поставить под сомнение пятую статью устава альянса о коллективной безопасности.
"Однако Трамп со своим подходом к конфликту вокруг Гренландии действительно однозначно перешагнул за красные линии", - отметила Валтонен, выразив надежду на дипломатическое решение этого конфликта.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент Финляндии прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии
22 января, 02:37