"Вопрос рассматривается". СМИ раскрыли, что задумала Финляндия из-за России
"Вопрос рассматривается". СМИ раскрыли, что задумала Финляндия из-за России - РИА Новости, 03.02.2026
"Вопрос рассматривается". СМИ раскрыли, что задумала Финляндия из-за России
Власти Финляндии намерены перевести часть своих ледоколов из южных портов на север на фоне конфликта на Украине, сообщает Yle. РИА Новости, 03.02.2026
"Вопрос рассматривается". СМИ раскрыли, что задумала Финляндия из-за России
Yle: Финляндия планирует рассредоточить свой ледокольный флот из-за РФ