"Вопрос рассматривается". СМИ раскрыли, что задумала Финляндия из-за России
10:32 03.02.2026 (обновлено: 11:20 03.02.2026)
"Вопрос рассматривается". СМИ раскрыли, что задумала Финляндия из-за России
"Вопрос рассматривается". СМИ раскрыли, что задумала Финляндия из-за России
Власти Финляндии намерены перевести часть своих ледоколов из южных портов на север на фоне конфликта на Украине, сообщает Yle. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T10:32:00+03:00
2026-02-03T11:20:00+03:00
"Вопрос рассматривается". СМИ раскрыли, что задумала Финляндия из-за России

Yle: Финляндия планирует рассредоточить свой ледокольный флот из-за РФ

Финский ледокол Sampo
Финский ледокол Sampo
Финский ледокол Sampo. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Власти Финляндии намерены перевести часть своих ледоколов из южных портов на север на фоне конфликта на Украине, сообщает Yle.
"Рассредоточенное размещение ледоколов – это лишь малая часть общей картины, но этот вопрос также рассматривается", — приводит издание слова министра транспорта и связи страны Лулу Ранне.
По данным СМИ, в качестве новых баз предлагаются порты Оулу и Кеми, готовые принять у себя ледоколы из Хельсинки и Хамина-Котки. В материале утверждается, что рассредоточение поможет укрепить безопасность снабжения, важность которой показал конфликт на Украине.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Финляндия неожиданно обратилась к России за помощью
22 января, 16:58
Президент США Дональд Трамп на встрече с главой Финляндии Александром Стуббом 9 октября сообщил, что Вашингтон приобретет ледоколы у Хельсинки. Американский президент добавил, что всего в рамках сделки будет построено 11 судов. Стубб, в свою очередь, заявил, что США получат первый корабль в 2028 году.
В октября издание Yle сообщило, что Трамп хочет, чтобы в распоряжении Вашингтон было столько же ледоколов, сколько и у Москвы.
Владимир Путин ранее отмечал, что ни у одной страны в мире нет такого атомного ледокольного флота, как у России.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Все время". СМИ узнали, что происходит на границе России и Финляндии
28 января, 22:59
 
