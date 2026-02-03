Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии фермеры призвали главу Минсельхоза уйти в отставку - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/fermery-2071988052.html
В Молдавии фермеры призвали главу Минсельхоза уйти в отставку
В Молдавии фермеры призвали главу Минсельхоза уйти в отставку - РИА Новости, 03.02.2026
В Молдавии фермеры призвали главу Минсельхоза уйти в отставку
Молдавские фермеры призывают министра сельского хозяйства Людмилу Катлабугу уйти в отставку, так как ведомство игнорирует важные проблемы сектора, сообщает... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:34:00+03:00
2026-02-03T16:34:00+03:00
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20260106/fermery-2066614130.html
https://ria.ru/20260106/moldavija-2066617009.html
https://ria.ru/20251231/moldaviya-2065885271.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
В Молдавии фермеры призвали главу Минсельхоза уйти в отставку

В Молдавии фермеры призвали главу Минсельхоза Катлабугу уйти в отставку

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Молдавские фермеры призывают министра сельского хозяйства Людмилу Катлабугу уйти в отставку, так как ведомство игнорирует важные проблемы сектора, сообщает ассоциация "Сила фермеров".
Ранее вице-спикер парламента Молдавии от соцпартии Влад Батрынча заявил РИА Новости, что политформирование намерено добиться вынесения вотума недоверия главе минсельхоза из-за рекордных долгов по субсидиям для фермеров. Простой вотум недоверия — это резолюция, которая отражает позицию парламента по вопросу внутренней или внешней политики. Его могут инициировать минимум 15 депутатов, простой вотум рассматривается в течение 14 дней.
Акция протеста на тракторах в молдавском селе Негурены - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Молдавии фермеры выехали на протест на тракторах
6 января, 14:08
"Ассоциация "Сила фермеров" осуждает фарс, организованный министерством сельского хозяйства в процессе "консультаций" по стратегической программе сельскохозяйственной политики на 2026-2030 годы… Некомпетентность министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности во главе с госпожой Катлабугой больше недопустима. Если вы не можете служить интересам фермеров, уйдите в отставку", - говорится в сообщении.
Поясняется, что министерство 29 января представило на консультации документ объемом более 270 страниц, разработка которого заняла почти два года. При этом срок подачи предложений со стороны ассоциаций был установлен до 4 февраля, то есть всего 5 дней. "Это не публичные консультации. Это преднамеренный фарс. В новой программе субсидирования намеренно игнорируется сектор зерновых и масличных культур – крупнейший вкладчик в экспорт товаров. Этот сектор ежегодно приносит более 11 миллиардов леев (650 миллионов долларов) только за счет экспорта, при этом подсолнечник, пшеница и рапс входят в ТОП-5 экспортируемых товаров и вместе представляют собой наибольший объем товаров, экспортируемых местным сектором", - отмечается в сообщении.
В ассоциации обращают внимание на то, что предлагаемая министерством сумма субсидий в размере 62,5 миллиона леев (3,69 миллиона долларов) в год мизерная, причем планируется она для субсидирования всего - от сельскохозяйственной техники до переработки и фотоэлектрических панелей.
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Коммунисты Молдавии заявили о превращении страны в полицейское государство
6 января, 14:31
"Самое возмутительное то, что в 2026 году большинство сельскохозяйственных секторов не получат субсидий, поскольку министерство планирует выделять средства только с 2027 года. Это не сельскохозяйственная политика, это настоящий экономический саботаж", - подчеркивается в сообщении.
Аграрии настаивают на продлении консультаций как минимум до десяти дней, чтобы отраслевые предложения могли быть полноценно рассмотрены.
Ранее ассоциации "Сила фермеров" обращалась к властям с просьбой объявить режим ЧП в области сельского хозяйства. В 2023-2024 годах аграрный сектор Молдавии столкнулся с засухой и ростом себестоимости производства. Власти обещали оказать поддержку фермерам через компенсации и кредиты на обновление техники, однако отраслевые ассоциации неоднократно указывали на задержки в выплатах и недостаток системных мер. В 2025 году многие фермеры столкнулись с угрозой банкротства из-за долгов по субсидиям.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Правительство Молдавии может уйти в отставку через полгода, считает эксперт
31 декабря 2025, 21:51
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала