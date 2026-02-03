В Молдавии фермеры призвали главу Минсельхоза уйти в отставку

КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Молдавские фермеры призывают министра сельского хозяйства Людмилу Катлабугу уйти в отставку, так как ведомство игнорирует важные проблемы сектора, сообщает ассоциация "Сила фермеров".

Ранее вице-спикер парламента Молдавии от соцпартии Влад Батрынча заявил РИА Новости, что политформирование намерено добиться вынесения вотума недоверия главе минсельхоза из-за рекордных долгов по субсидиям для фермеров. Простой вотум недоверия — это резолюция, которая отражает позицию парламента по вопросу внутренней или внешней политики. Его могут инициировать минимум 15 депутатов, простой вотум рассматривается в течение 14 дней.

"Ассоциация "Сила фермеров" осуждает фарс, организованный министерством сельского хозяйства в процессе "консультаций" по стратегической программе сельскохозяйственной политики на 2026-2030 годы… Некомпетентность министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности во главе с госпожой Катлабугой больше недопустима. Если вы не можете служить интересам фермеров, уйдите в отставку", - говорится в сообщении.

Поясняется, что министерство 29 января представило на консультации документ объемом более 270 страниц, разработка которого заняла почти два года. При этом срок подачи предложений со стороны ассоциаций был установлен до 4 февраля, то есть всего 5 дней. "Это не публичные консультации. Это преднамеренный фарс. В новой программе субсидирования намеренно игнорируется сектор зерновых и масличных культур – крупнейший вкладчик в экспорт товаров. Этот сектор ежегодно приносит более 11 миллиардов леев (650 миллионов долларов) только за счет экспорта, при этом подсолнечник, пшеница и рапс входят в ТОП-5 экспортируемых товаров и вместе представляют собой наибольший объем товаров, экспортируемых местным сектором", - отмечается в сообщении.

В ассоциации обращают внимание на то, что предлагаемая министерством сумма субсидий в размере 62,5 миллиона леев (3,69 миллиона долларов) в год мизерная, причем планируется она для субсидирования всего - от сельскохозяйственной техники до переработки и фотоэлектрических панелей.

"Самое возмутительное то, что в 2026 году большинство сельскохозяйственных секторов не получат субсидий, поскольку министерство планирует выделять средства только с 2027 года. Это не сельскохозяйственная политика, это настоящий экономический саботаж", - подчеркивается в сообщении.

Аграрии настаивают на продлении консультаций как минимум до десяти дней, чтобы отраслевые предложения могли быть полноценно рассмотрены.