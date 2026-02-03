ЕС создаст собственную платформу для обмена военной информацией, пишут СМИ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Евросоюз намерен создать собственную платформу по обмену военной информацией без участия США уже к 2030 году, сообщает портал Euractiv со ссылкой на презентацию Европейского оборонного агентства (EDA).

Отмечается, что сейчас у ЕС нет общей платформы для обмена информацией - каждая страна выбирает поставщиков, ориентируясь на собственные предпочтения. По данным портала, в рамках проекта агентство обратилось за помощью к консорциуму из компаний CEA, Cloud Data Engine и SopraSteria. На данный момент работа над ним находится на стадии изучения.