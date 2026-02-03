ЕС создаст собственную платформу для обмена военной информацией, пишут СМИ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Евросоюз намерен создать собственную платформу по обмену военной информацией без участия США уже к 2030 году, сообщает портал Euractiv со ссылкой на презентацию Европейского оборонного агентства (EDA).
"Институты ЕС начали изучать возможность того, как европейские армии и оборонные власти могут безопасно делиться информацией без американского участия... Межправительственное оборонное ведомство ЕС нацелено на создание полностью действующей армейской платформы для обмена информацией к 2030 году", - говорится в материале.
Отмечается, что сейчас у ЕС нет общей платформы для обмена информацией - каждая страна выбирает поставщиков, ориентируясь на собственные предпочтения. По данным портала, в рамках проекта агентство обратилось за помощью к консорциуму из компаний CEA, Cloud Data Engine и SopraSteria. На данный момент работа над ним находится на стадии изучения.
Ранее портал Euractiv сообщал, что власти стран Евросоюза и представители военно-промышленного комплекса (ВПК) испытывают трудности с координацией действий в рамках реализации плана по перевооружению. Противоречивые заявления со стороны США еще больше усугубляют хаос - американцы просили европейцев обеспечить собственную безопасность, что требует повышения производственных мощностей Европы и увеличения объемов производства, однако США действуют вразрез со своими требованиями, напоминая ЕС о необходимости продолжать закупать американское оружие, фактически лишая европейских производителей заказов и доходов.