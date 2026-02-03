https://ria.ru/20260203/energoholding-2071860695.html
Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении своих электростанций
Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении своих электростанций - РИА Новости, 03.02.2026
Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении своих электростанций
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования своих электростанций, не уточнив регионы. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T09:41:00+03:00
2026-02-03T09:41:00+03:00
2026-02-03T09:41:00+03:00
в мире
винница
черкассы
харьков
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
https://ria.ru/20251030/ukraina-2051721648.html
винница
черкассы
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, винница, черкассы, харьков, дтэк
В мире, Винница, Черкассы, Харьков, ДТЭК
Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении своих электростанций
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении своих электростанций
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования своих электростанций, не уточнив регионы.
"Существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций", - говорится в Telegram-канале
ДТЭК.
При этом в компании не уточнили, о каком количестве ТЭС идет речь и в каких регионах.
Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в Виннице, Черкассах, Харькове, Днепропетровске, Сумах и в Киевской области.