Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении своих электростанций

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования своих электростанций, не уточнив регионы.

"Существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций", - говорится в Telegram-канале ДТЭК.

При этом в компании не уточнили, о каком количестве ТЭС идет речь и в каких регионах.