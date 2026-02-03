https://ria.ru/20260203/dagestan-2071873723.html
В Дагестане сошли четыре лавины
В Дагестане сошли четыре лавины - РИА Новости, 03.02.2026
В Дагестане сошли четыре лавины
Десятки населенных пунктов в Дагестане остались без транспортного сообщения в результате схода снежных лавин, сообщили в ГУМЧС России по республике. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T10:33:00+03:00
2026-02-03T10:33:00+03:00
2026-02-03T11:05:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
цунтинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927394704_0:276:801:726_1920x0_80_0_0_4997c9b915ad3ed11187a80ac94468fe.jpg
https://ria.ru/20260130/ukrop-2071180283.html
республика дагестан
россия
цунтинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927394704_0:99:716:636_1920x0_80_0_0_c8a464fcb8942a9d2f22e5972589cd6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, россия, цунтинский район
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Цунтинский район
В Дагестане сошли четыре лавины
В Дагестане лавины ограничили движение в десятках населенных пунктов