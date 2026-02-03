Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане сошли четыре лавины - РИА Новости, 03.02.2026
10:33 03.02.2026 (обновлено: 11:05 03.02.2026)
В Дагестане сошли четыре лавины
В Дагестане сошли четыре лавины
Десятки населенных пунктов в Дагестане остались без транспортного сообщения в результате схода снежных лавин, сообщили в ГУМЧС России по республике. РИА Новости, 03.02.2026
происшествия
республика дагестан
россия
цунтинский район
республика дагестан
россия
цунтинский район
происшествия, республика дагестан, россия, цунтинский район
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Цунтинский район
В Дагестане сошли четыре лавины

В Дагестане лавины ограничили движение в десятках населенных пунктов

© Фото : пресс-служба администрации Цунтинского районаНа месте схода снежной лавины в селе Удок Цунтинского района Дагестана
На месте схода снежной лавины в селе Удок Цунтинского района Дагестана - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : пресс-служба администрации Цунтинского района
На месте схода снежной лавины в селе Удок Цунтинского района Дагестана. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 3 фев - РИА Новости. Десятки населенных пунктов в Дагестане остались без транспортного сообщения в результате схода снежных лавин, сообщили в ГУМЧС России по республике.
"От Дагестанской военизированной противолавинной части поступила информация о том, что на территории республики сошли четыре лавины. Без транспортного сообщения Цунтинский район, Бежтинский участок и 14 населенных пунктов Тляратинского района", – говорится в сообщении.
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияЦунтинский район
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
