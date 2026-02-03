Панжинский назвал МОК глупцами из-за недопуска Большунова к Олимпиаде

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский в разговоре с РИА Новости назвал глупцами Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за решения не допускать трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова до Олимпийских игр.