Панжинский назвал МОК глупцами из-за недопуска Большунова к Олимпиаде

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский в разговоре с РИА Новости назвал глупцами Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за решения не допускать трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова до Олимпийских игр.
Ранее стало известно, что выездная панель CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова на отказ в предоставлении нейтрального статуса. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.
"Несомненно, то, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропускает Олимпиаду, - это большая потеря. Лыжные гонки потеряли невероятно много по зрелищности от упущенной дуэли Клебо - Большунов. Уверен, у многих спонсоров и зрителей интерес снизился. Жаль, что мы не увидели их борьбы после 2022 года, и жаль, что не увидим на этих Олимпийских играх. К сожалению, МОК и FIS - глупцы, которые приняли неправильное решение", - сказал Панжинский.
Олимпиада пройдет 6-22 февраля. На Играх в Италии выступят 13 российских спортсменов, включая лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.