Панжинский назвал МОК глупцами из-за недопуска Большунова к Олимпиаде
Лыжные гонки
 
10:32 03.02.2026 (обновлено: 10:38 03.02.2026)
Панжинский назвал МОК глупцами из-за недопуска Большунова к Олимпиаде
Панжинский назвал МОК глупцами из-за недопуска Большунова к Олимпиаде
Панжинский назвал МОК глупцами из-за недопуска Большунова к Олимпиаде
Серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский в разговоре с РИА Новости назвал глупцами Международный олимпийский комитет (МОК) и... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T10:32:00+03:00
2026-02-03T10:38:00+03:00
лыжные гонки
спорт
александр большунов
международный олимпийский комитет (мок)
спортивный арбитражный суд (cas)
александр панжинский
зимние олимпийские игры 2026
александр большунов, международный олимпийский комитет (мок), спортивный арбитражный суд (cas), александр панжинский, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов, Международный олимпийский комитет (МОК), Спортивный арбитражный суд (CAS), Александр Панжинский, Зимние Олимпийские игры 2026
Панжинский назвал МОК глупцами из-за недопуска Большунова к Олимпиаде

Панжинский назвал МОК и FIS глупцами из-за недопуска Большунова к Олимпиаде

Александр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Большунов. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский в разговоре с РИА Новости назвал глупцами Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за решения не допускать трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова до Олимпийских игр.
Ранее стало известно, что выездная панель CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова на отказ в предоставлении нейтрального статуса. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.
«
"Несомненно, то, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропускает Олимпиаду, - это большая потеря. Лыжные гонки потеряли невероятно много по зрелищности от упущенной дуэли Клебо - Большунов. Уверен, у многих спонсоров и зрителей интерес снизился. Жаль, что мы не увидели их борьбы после 2022 года, и жаль, что не увидим на этих Олимпийских играх. К сожалению, МОК и FIS - глупцы, которые приняли неправильное решение", - сказал Панжинский.
Олимпиада пройдет 6-22 февраля. На Играх в Италии выступят 13 российских спортсменов, включая лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Швеции считают, что возвращение Большунова привело бы в ярость Европу
31 января, 20:16
 
Лыжные гонкиСпортАлександр БольшуновМеждународный олимпийский комитет (МОК)Спортивный арбитражный суд (CAS)Александр ПанжинскийЗимние Олимпийские игры 2026
 
