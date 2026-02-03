В МИД оценили ситуацию в Арктике

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ситуация в Арктике деградирует, превращая регион в арену геополитической борьбы, где растет напряженность не только в отношениях Запада с Россией, но и внутри коалиции западных стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.

По словам российского дипломата, западные страны, "привнося в регион конфронтационные и неоколониальные подходы, противопоставляют себя не только нам, но и всем другим странам, которые нацелены на поддержание мира и стабильности в Заполярье и конструктивное взаимодействие на основе международного права и взаимного уважения интересов друг друга".