В МИД оценили ситуацию в Арктике
В МИД оценили ситуацию в Арктике - РИА Новости, 03.02.2026
В МИД оценили ситуацию в Арктике
Ситуация в Арктике деградирует, превращая регион в арену геополитической борьбы, где растет напряженность не только в отношениях Запада с Россией, но и внутри...
2026-02-03T11:15:00+03:00
2026-02-03T11:15:00+03:00
2026-02-03T11:42:00+03:00
арктика
россия
арктический совет
дональд трамп
нато
гренландия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
арктика
россия
гренландия
Арктика, Россия, Арктический совет, Дональд Трамп, НАТО, Гренландия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Масленников заявил о деградации ситуации в Арктике
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ситуация в Арктике деградирует, превращая регион в арену геополитической борьбы, где растет напряженность не только в отношениях Запада с Россией, но и внутри коалиции западных стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.
По его словам, сегодня с подачи западных стран в Арктике
и блока НАТО
нарастает военно-политическое противостояние, увеличиваются интенсивность и масштаб учений альянса, активно используются односторонние санкционные меры и в целом в подходах западных государств "превалируют установки на противоборство и силовые сценарии обеспечения своих интересов".
"Все это, естественно, ведет к общей дестабилизации ситуации в Арктике, превращению ее в арену геополитической борьбы. Однако напряженность в высоких широтах растет не только между Западом и Россией
, но и внутри западной "коалиции", что отчетливо продемонстрировала ситуация вокруг Гренландии", - сказал он.
По словам российского дипломата, западные страны, "привнося в регион конфронтационные и неоколониальные подходы, противопоставляют себя не только нам, но и всем другим странам, которые нацелены на поддержание мира и стабильности в Заполярье и конструктивное взаимодействие на основе международного права и взаимного уважения интересов друг друга".
Гренландия
входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп
неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США
. Власти Дании
и Гренландии предостерегли Вашингтон
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.