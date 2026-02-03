Рейтинг@Mail.ru
В МИД оценили ситуацию в Арктике
11:15 03.02.2026 (обновлено: 11:42 03.02.2026)
В МИД оценили ситуацию в Арктике
Ситуация в Арктике деградирует, превращая регион в арену геополитической борьбы, где растет напряженность не только в отношениях Запада с Россией, но и внутри... РИА Новости, 03.02.2026
В МИД оценили ситуацию в Арктике

Масленников заявил о деградации ситуации в Арктике

Здание МИД России в Москве
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ситуация в Арктике деградирует, превращая регион в арену геополитической борьбы, где растет напряженность не только в отношениях Запада с Россией, но и внутри коалиции западных стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.
По его словам, сегодня с подачи западных стран в Арктике и блока НАТО нарастает военно-политическое противостояние, увеличиваются интенсивность и масштаб учений альянса, активно используются односторонние санкционные меры и в целом в подходах западных государств "превалируют установки на противоборство и силовые сценарии обеспечения своих интересов".
"Все это, естественно, ведет к общей дестабилизации ситуации в Арктике, превращению ее в арену геополитической борьбы. Однако напряженность в высоких широтах растет не только между Западом и Россией, но и внутри западной "коалиции", что отчетливо продемонстрировала ситуация вокруг Гренландии", - сказал он.
По словам российского дипломата, западные страны, "привнося в регион конфронтационные и неоколониальные подходы, противопоставляют себя не только нам, но и всем другим странам, которые нацелены на поддержание мира и стабильности в Заполярье и конструктивное взаимодействие на основе международного права и взаимного уважения интересов друг друга".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Ситуация в Гренландии добавит градус напряженности в Арктике, заявил Грушко
30 января, 16:21
 
АрктикаРоссияАрктический советДональд ТрампНАТОГренландияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
