Рейтинг@Mail.ru
Во Внуково приняли меры для предотвращения побегов животных - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/aeroport-2071981029.html
Во Внуково приняли меры для предотвращения побегов животных
Во Внуково приняли меры для предотвращения побегов животных - РИА Новости, 03.02.2026
Во Внуково приняли меры для предотвращения побегов животных
Аэропорт "Внуково" принял меры для более комфортной и безопасной перевозки животных в ответ на участившиеся в 2025 году случаи побегов питомцев, сообщили в... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:07:00+03:00
2026-02-03T16:07:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
внуково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156245/35/1562453593_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_71426df3b7078200da90b5c1bb0f34f4.jpg
https://ria.ru/20250605/pulkovo-2021195212.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156245/35/1562453593_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_03d96e1c18795297e36ec11c30ba82c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, внуково (аэропорт)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Внуково (аэропорт)
Во Внуково приняли меры для предотвращения побегов животных

Аэропорт Внуково усилил контроль за контейнерами и клетками для животных

© Depositphotos.com / aapskyКошка в самолете
Кошка в самолете - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Depositphotos.com / aapsky
Кошка в самолете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" принял меры для более комфортной и безопасной перевозки животных в ответ на участившиеся в 2025 году случаи побегов питомцев, сообщили в воздушной гавани.
Так, аэропорт усилил контроль за состоянием контейнеров, клеток и переносок, а также за надежностью запорных элементов. Кроме того, была введена дополнительная фиксация створок и дверей контейнеров для снижения риска побегов.
Помимо этого, в руководящих документах были прописаны все процедуры с животными и была проведена ревизия процедур и инструктажи сотрудников, которые работают с питомцами.
Указывается, что "усиленные меры для комфортной перевозки животных" предприняты во исполнение поручения Росавиации от 15 января текущего года и "в ответ на участившиеся в 2025 году случаи побегов животных при обработке багажа".
"ООО "Ю‑Ти‑Джи Внуково" подтверждает готовность поддерживать высокий уровень безопасности и заботиться о сохранности животных при перевозке", - отметили во "Внуково".
Побег джек-рассел-терьера во время разгрузки багажа в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В Пулково собака сбежала из переноски во время разгрузки багажа
5 июня 2025, 22:29
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ОбществоВнуково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала