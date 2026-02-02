У побережья Крыма в Азовском море произошло землетрясение

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости. В Азовском море произошло землетрясение, сообщили РИА Новости в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета.

"Толчки произошли в 12:47, эпицентр расположен в Азовском море , примерно в 80 километрах от Керчи", — сказали там.

На побережье ощущались толчки силой четыре балла, добавили в институте.

По информации Евразийского сейсмического центра, эпицентр находился в Азовском море на глубине порядка десяти километров.

Жители Симферополя, Керчи, Феодосии, Коктебеля, Севастополя и других населенных пунктов сообщают, что почувствовали толчки. При этом из Алушты и Ялты пишут, что у них было тихо.