У побережья Крыма в Азовском море произошло землетрясение
У побережья Крыма в Азовском море произошло землетрясение - РИА Новости, 02.02.2026
У побережья Крыма в Азовском море произошло землетрясение
В Азовском море произошло землетрясение, сообщили РИА Новости в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета.
У побережья Крыма в Азовском море произошло землетрясение
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости. В Азовском море произошло землетрясение, сообщили РИА Новости в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета.
"Толчки произошли в 12:47, эпицентр расположен в Азовском море
, примерно в 80 километрах от Керчи", — сказали там.
На побережье ощущались толчки силой четыре балла, добавили в институте.
По информации Евразийского сейсмического центра, эпицентр находился в Азовском море на глубине порядка десяти километров.
Жители Симферополя, Керчи, Феодосии, Коктебеля, Севастополя и других населенных пунктов сообщают, что почувствовали толчки. При этом из Алушты и Ялты пишут, что у них было тихо.
По предварительной информации, разрушений землетрясение не причинило, не было и пострадавших.