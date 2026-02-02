Рейтинг@Mail.ru
У побережья Крыма в Азовском море произошло землетрясение - РИА Новости, 02.02.2026
14:47 02.02.2026 (обновлено: 15:57 02.02.2026)
У побережья Крыма в Азовском море произошло землетрясение
У побережья Крыма в Азовском море произошло землетрясение
У побережья Крыма в Азовском море произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Азовском море у побережья Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости. В Азовском море произошло землетрясение, сообщили РИА Новости в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета.
"Толчки произошли в 12:47, эпицентр расположен в Азовском море, примерно в 80 километрах от Керчи", — сказали там.
На побережье ощущались толчки силой четыре балла, добавили в институте.
По информации Евразийского сейсмического центра, эпицентр находился в Азовском море на глубине порядка десяти километров.
Жители Симферополя, Керчи, Феодосии, Коктебеля, Севастополя и других населенных пунктов сообщают, что почувствовали толчки. При этом из Алушты и Ялты пишут, что у них было тихо.
По предварительной информации, разрушений землетрясение не причинило, не было и пострадавших.
Вулкан Шивелуч - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
На Камчатке вулкан Шивелуч произвел мощный пепловый выброс
Вчера, 05:06
 
