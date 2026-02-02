Супруги участников СВО смогут бесплатно получить консультации психолога

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Супруги участников специальной военной операции и жены пропавших без вести бойцов с 2026 года могут бесплатно получить консультации медицинского психолога, а при необходимости - специализированную психиатрическую и наркологическую помощь, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.