07:25 02.02.2026 (обновлено: 07:27 02.02.2026)
Супруги участников СВО смогут бесплатно получить консультации психолога
общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
© iStock.com / SeventyFourЖенщина на приеме у психолога
Женщина на приеме у психолога - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© iStock.com / SeventyFour
Женщина на приеме у психолога. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Супруги участников специальной военной операции и жены пропавших без вести бойцов с 2026 года могут бесплатно получить консультации медицинского психолога, а при необходимости - специализированную психиатрическую и наркологическую помощь, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Участники СВО и их семьи - это наша особая категория пациентов, им всегда уделяем приоритетное внимание. В дополнение к мерам, принятым в программе госгарантий в прошлом году, программа с этого года включает возможность получения консультации медицинского психолога, а при необходимости – специализированную психиатрическую и наркологическую помощь, в том числе в федеральных центрах. Воспользоваться услугой могут как сами участники, так и их супруги, а также супруги пропавших без вести", - говорится в статье Мурашко на сайте KP.RU.
Ранее Мурашко призвал участников специальной военной операции не пренебрегать медосмотрами по возвращении домой, а также обращаться за психологической помощью при необходимости.
Общество Россия Михаил Мурашко
 
 
