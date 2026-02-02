https://ria.ru/20260202/zdorove-2071620166.html
Супруги участников СВО смогут бесплатно получить консультации психолога
Супруги участников СВО смогут бесплатно получить консультации психолога
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Супруги участников специальной военной операции и жены пропавших без вести бойцов с 2026 года могут бесплатно получить консультации медицинского психолога, а при необходимости - специализированную психиатрическую и наркологическую помощь, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Участники СВО и их семьи - это наша особая категория пациентов, им всегда уделяем приоритетное внимание. В дополнение к мерам, принятым в программе госгарантий в прошлом году, программа с этого года включает возможность получения консультации медицинского психолога, а при необходимости – специализированную психиатрическую и наркологическую помощь, в том числе в федеральных центрах. Воспользоваться услугой могут как сами участники, так и их супруги, а также супруги пропавших без вести", - говорится в статье Мурашко
Ранее Мурашко призвал участников специальной военной операции не пренебрегать медосмотрами по возвращении домой, а также обращаться за психологической помощью при необходимости.