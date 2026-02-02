Рейтинг@Mail.ru
Россиянка обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Румынии
Теннис
 
14:11 02.02.2026
Россиянка обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Румынии
Россиянка обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Румынии
Россиянка Анастасия Захарова обыграла бывшую первую ракетку мира чешку Каролину Плишкову в первом круге теннисного турнира в румынской Клуж-Напоке, призовой... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Россиянка обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Румынии

Захарова обыграла экс-первую ракетку мира Плишкову на турнире в Клуж-Напоке

Российская теннисистка Анастасия Захарова
Российская теннисистка Анастасия Захарова - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© соцсети Анастасии Захаровой
Российская теннисистка Анастасия Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россиянка Анастасия Захарова обыграла бывшую первую ракетку мира чешку Каролину Плишкову в первом круге теннисного турнира в румынской Клуж-Напоке, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу россиянки, которая является 107-й ракеткой мира. Плишкова идет 416-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 53 минуты.
Во втором круге Захарова встретится с победительницей матча между представляющей Австрию Анастасией Потаповой (5-й номер посева) и итальянкой Лючией Бронцетти.
Российская теннисистка Анастасия Захарова - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Захарова уступила шестой ракетке мира на Australian Open
19 января, 07:45
 
Теннис
 
